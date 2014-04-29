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债券 | 2014年 4月 29日 星期二 08:28 BJT

美国财政：财政部预计4-6月当季将偿还780亿美元债务

路透华盛顿4月28日 - 美国财政部周一表示，预计在4-6月当季支付780亿美元净适销债务，这是经济改善使联邦预算赤字降低的迹象。

美国政府今年预计仍有约5,000亿美元赤字。尽管从历史水准来看算偏高，但随着美国经济自深度衰退中复苏，近年来年度赤字水准已大幅降低。

财政部先前预估本季将支付400亿美元债务。

然而，国会预算办公室估计，从现在到2020年，预算赤字相对于国内经济产出的比例，多数时间会呈现略为扩大的情况。

财政部称，预计7-9月将发行1,690亿美元净适销债务。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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