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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--4月29日

============================今日重要政经日程========================

4/29（周二）

--2014年中国房地产高峰论坛暨《房地产蓝皮书》发布会。

============================近期重要政经日程========================

*4/30(周三)

--10:00 国务院台湾事务办公室新闻发布会

5/10-11(周六-周日)

--清华五道口全球金融论坛。

5/14（周三）

--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。

5/15（周四）

--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。

6月19日（周四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明)
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