《中国重要政经日程》--4月29日

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
============================今日重要政经日程========================
4/29（周二）
--2014年中国房地产高峰论坛暨《房地产蓝皮书》发布会。
============================近期重要政经日程========================
*4/30(周三)
--10:00 国务院台湾事务办公室新闻发布会
5/10-11(周六-周日)
--清华五道口全球金融论坛。
5/14（周三）
--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。
5/15（周四）
--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。
6月19日（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。