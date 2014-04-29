更正-《全球重要经济事件一览表》--4月29日-5月6日

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
(更正：29日日程中第四项爱尔兰央行会议主题更正为“宏观到微观”) (除特别说明外，均为GMT时间)
4月29日(二)
华盛顿--美国独立社区银行家协会(Independent Community Bankers of America, ICBA)2014年华盛顿政策峰会(至5月2日)。美联储主席叶伦将在会议第三日讲话(1230)。
伦敦--英国央行副总裁贝利在关于共同基金的议会听证会上讲话(1400)。
巴尔的摩--美国副财长Sarah Bloom Raskin将就经济和学生贷款问题发表讲话(1700)。
都柏林--爱尔兰央行举行主题为“从宏观到微观--金融统计学的新时代”。
渥太华--加拿大央行总裁波洛兹和副总裁麦克勒姆出席众议院委员会会议(1930)。
伦敦--欧洲复兴开发银行总裁Suma Chakrabarti爵士就财政政策讲话(1000)。
4月30日(三)
华盛顿--前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克在布鲁金斯学会的活动上讲话(1930)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)前任副主席科恩在布鲁金斯学会“流动性以及银行最后贷款人角色”大会上主持研讨会“危机后世界所需要的流动性以及银行清算的流动性提供”(1845)。
华盛顿--美国财政部负责国内金融事务的次长米勒(Mary Miller)在布鲁金斯学会“流动性以及银行最后贷款人角色”大会的午餐会上讲话(1630)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
东京--日本央行货币政策会议。
5月1日(四)
渥太华--加拿大财长奥利佛(Joe Oliver)出席参议院委员会会议(1430)。
伦敦--英国央行副总裁Jon Cunliffe在一活动晚宴上讲话(1730)。
5月2日(五)
暂无重要经济事件。
5月5日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议。
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布春季经济展望，包括成员国和非成员国主要经济体的预测及详细分析。OECD秘书长葛利亚出席新闻发布会(0900)。
卢森堡--卢森堡央行前总裁莫尔许在“欧元区的制度改革：进展与挑战”大会上讲话(1600)。
5月6日(二)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会会议(ECOFIN)。
伦敦--Fathom货币政策论坛(0800)。
纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事史坦在纽约大学Money Marketeers活动讲话。
悉尼--澳洲央行(RBA)举行利率决策会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 白云)
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