《香港报摘》--其他报纸重要消息4月29日

* 明报：

--近期不少细价股大幅波动，其中创业板细价股汇创 昨日早上突然公布合股兼大比例供股，抽水最多2.8亿港元，供股价更较停牌前大幅折让九成，股价复牌后急挫逾五成。

--创办创兴银行 的老牌富豪廖氏家族，上周二(22日)突然场外减持廖创兴企业 约1.89%的股权，每股作价较当日收市溢价逾两成，合共涉资1.25亿港元。

* 星岛日报：

--广深港高铁香港段工程延误事件终于流下「第一滴血」。港铁昨安排立法会议员视察西九总站地盘，被质疑虚报工程进度，晚上突然宣布工程总监周大沧将于十月底退休。

--国基会（IMF）昨表示，目前并非港府撤楼市辣招的合适时机，因本港楼价仍处于稳定的水平。不过，该会亦指，若本港楼价回落至令人关注水平，港府可适时地放松楼市辣招，助楼价软着陆。

* 苹果日报：

--向来以「零售专家」见称的私募基金TPG，于2009年认购鞋股达芙妮 的可换股债券（CB），原本在今年6月到期，市场亦已「打定输数」，认为TPG换股机会渺茫。谁知TPG与达芙妮上周五达成协议，TPG不但同意延长CB期限至明年4月，更即时豁免达芙妮的利息及顾问费，变相「零息」借1年平钱予达芙妮周转。

* 东方日报：

--新世界 供股录超额认购，认购量达供股总数的348.04%，供股股票及退票今天寄出。新世界郑氏家族按比例供股，维持合共42.89%股权，公众57.01%。持有少于一手1,000股的碎股申请有2,266宗，获全数补足处理。

* 文汇报：

--北京银行董事长闫冰竹表示，今年将全面启动H股上市工作，同时随上市工作的进行，香港代表处升格香港分行的进度也将加快。另据透露，北京银行正拟与中加基金推出类余额宝产品，力争5月产品上市。

* 大公报：

--和黄 旗下于新加坡上市的和记港口信托，昨日公布截至今年3月底止首季业绩，收入增长2.7%至29.44亿港元；税后利润增长19%至7.61亿元；期内，公司整体货柜量按年增长4%。公司表示，随欧美经济逐步复苏，加上新兴市场表现稳定，对前景感到乐观。(完)