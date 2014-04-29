《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月29日

路透香港4月29日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7529港元 ) 美股道琼工业指数周一收高87.28,或0.53%,报16448.74点.盘中走势震荡，苹果 和辉瑞 上扬扶助抵御对部分高成长科技股的又一轮抛售。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.000 1.02 17749 12.637 -0.34 中国铝业 9.510 1.71 37521 2.949 0.31 中国移动 45.300 1.18 202528 70.241 0.42 中国人寿 38.930 -1.99 84691 20.121 0.61 中石油 115.590 2.13 45161 8.962 0.13 中石化 90.320 0.30 56361 7.002 1.48 汇丰控股 <HSBC.K 50.720 -0.26 2560928 78.645 -0.07 中电信 47.290 4.07 20672 3.666 -0.10 中国联通 13.610 3.66 120922 10.552 -0.08 兖州煤业 7.520 1.48 22985 5.830 -0.17 华能国际 40.050 -0.05 4820 7.763 0.29 南方航空 15.140 0.00 2521 2.348 2.07 东方航空 15.050 -1.38 7133 2.334 0.16 中芯国际 4.120 -0.72 21031 0.639 -0.18 (完) (整理 赵红梅)