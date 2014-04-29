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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 08:33 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月29日

路透香港4月29日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7529港元      )
                                                                                           
 美股道琼工业指数周一收高87.28,或0.53%,报16448.74点.盘中走势震荡，苹果        和辉瑞       
 上扬扶助抵御对部分高成长科技股的又一轮抛售。
                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       163.000    1.02      17749            12.637      -0.34
 中国铝业                       9.510    1.71      37521             2.949       0.31
 中国移动                      45.300    1.18     202528            70.241       0.42
 中国人寿                      38.930   -1.99      84691            20.121       0.61
 中石油                       115.590    2.13      45161             8.962       0.13
 中石化                        90.320    0.30      56361             7.002       1.48
 汇丰控股            <HSBC.K   50.720   -0.26    2560928            78.645      -0.07
 中电信                        47.290    4.07      20672             3.666      -0.10
 中国联通                      13.610    3.66     120922            10.552      -0.08
 兖州煤业                       7.520    1.48      22985             5.830      -0.17
 华能国际                      40.050   -0.05       4820             7.763       0.29
 南方航空                      15.140    0.00       2521             2.348       2.07
 东方航空                      15.050   -1.38       7133             2.334       0.16
 中芯国际                       4.120   -0.72      21031             0.639      -0.18
 (完)

 (整理　赵红梅)
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