《中国报摘》--其他报纸重要消息4月29日

**上海证券报**

--基金子公司监管政策再度收紧。记者获悉，实行业务备案管理后，部分已经成立、通道业务规模较大的子公司或受到更大影响。后续行业转型主动管理或将成大势所趋。

--广东省发改委正在牵头制定政策文件，吸引保险等资金扩大对广东的项目投资。广东保监局也表示，目前正在洽谈一些创新型的保险资金运用项目。

**第一财经日报**

--兴业银行 一季报显示，本外币存款余额20,662.84亿元人民币，比年初下降4.79%。

**证券时报**

--截至4月29日，应披露年报的2，516家A股上市公司中，已有2，453家交出了2013年的“成绩单”，净利润总额为2.24万亿元，同比增长15%；平均每股收益为0.36元，与2012年0.37元基本持平。银行业三年来平均净利润复合增长率达到25%，占据2013年A股公司净利润总额的半壁江山。(完)