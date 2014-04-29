《中国报摘》--其他报纸重要消息4月29日

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
**上海证券报**
--基金子公司监管政策再度收紧。记者获悉，实行业务备案管理后，部分已经成立、通道业务规模较大的子公司或受到更大影响。后续行业转型主动管理或将成大势所趋。
--广东省发改委正在牵头制定政策文件，吸引保险等资金扩大对广东的项目投资。广东保监局也表示，目前正在洽谈一些创新型的保险资金运用项目。
**第一财经日报**
--兴业银行 一季报显示，本外币存款余额20,662.84亿元人民币，比年初下降4.79%。
**证券时报**
--截至4月29日，应披露年报的2，516家A股上市公司中，已有2，453家交出了2013年的“成绩单”，净利润总额为2.24万亿元，同比增长15%；平均每股收益为0.36元，与2012年0.37元基本持平。银行业三年来平均净利润复合增长率达到25%，占据2013年A股公司净利润总额的半壁江山。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。