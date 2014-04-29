全球能源：中国石油集团购自Petrobras的秘鲁气田获准进行探勘工作

路透利马4月28日 - 中国石油天然气集团公司已取得秘鲁政府核准的环境许可，将可在中国石油集团购自巴西国企Petrobras 的一块天然气田进行耗资13.9亿美元的探勘工作。

位于秘鲁库斯科地区南部的58号气田(Block 58)，可能蕴藏数万亿立方英尺的天然气，目前是由Petrobras掌控。但中国石油集团去年称在以26亿美元收购Petrobras所有秘鲁资产的协议中取得特许权。

中国石油集团周一表示，秘鲁政府可能在5月底时签准Block 58的移交许可。“我们预计这块气田可在5月30日移交...不过，当然决定权还是在政府手上，”该公司在当地的发言人Claudia Bustamante说。

Block 58已探明储量有约两万亿立方英尺，但Petrobras曾表示，预计Block 58和临近的Block 57可探勘到8-10万亿立方英尺天然气。

中国石油集团也买下了Petrobras在Block 57的46%权益，Block 57系由西班牙油企Repsol控股。(完) (编译 李婷仪 审校 王冠中)