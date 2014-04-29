台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透台北4月29日 - 台湾央行周二表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，不设发行目标。今日央行存单到期金额为1,825.65亿台币。
央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.87%；91天期为0.93%；182天期则为1.05%。
央行上日共发行4,216.5亿台币存单。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为负15亿台币，累计超额准备为719亿台币、加计前期1%的超额准备为1,777亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 曾祥进)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。