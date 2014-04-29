中股业绩：万科首季净利同比降5.2%至15.3亿元，料全年保持稳健增长

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透北京4月29日 - 中国最大房地产公司--万科企业股份有限公司 周二公布，今年一季度实现净利润15.3亿元人民币，同比下降5.2%；实现营业收入95亿元，同比跌幅达32.2%。
万科称，房地产业务竣工、结算具有一定的季节性规律，大多集中在下半年特别是第四季度，因此第一季度结算数据对前瞻全年业绩的参考意义并不大。公司预计，2014年全年竣工量将基本符合年初计划，全年业绩预计将保持稳健增长。
一季度，万科累计实现销售面积415万平方米，销售金额542.3亿元，同比分别增长11.7%和24.2%。
第一季度万科实现开工面积420万平方米，占全年新开工计划的比例为18.8%。随着未来开工规模的增加，公司预计全年实现的开工面积会高于年初制定的计划。
国家统计局此前数据显示，1-3月商品房销售面积同比下降3.8%，销售额降5.2%。
万科去年实现净利151.2亿元，同比增长20.5%。
万科A周一收报7.97元，过去一个月累计下跌1.85%。(完)
参看详情，请点选（here） (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
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