中股业绩：万科首季净利同比降5.2%至15.3亿元，料全年保持稳健增长

万科称，房地产业务竣工、结算具有一定的季节性规律，大多集中在下半年特别是第四季度，因此第一季度结算数据对前瞻全年业绩的参考意义并不大。公司预计，2014年全年竣工量将基本符合年初计划，全年业绩预计将保持稳健增长。

第一季度万科实现开工面积420万平方米，占全年新开工计划的比例为18.8%。随着未来开工规模的增加，公司预计全年实现的开工面积会高于年初制定的计划。