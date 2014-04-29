全球金市：金价持于1,300美元下方，美国数据强劲抵消乌紧张局势提振效应

美国3月成屋待完成销售指数九个月来首度出现成长，显示楼市受挫于利率上升和严冬后可能开始企稳。

美国周一对俄罗斯企业和政府官员实施新的制裁，不过金融市场对此基本无视，美国共和党议员也认为新措施力度太小，难以阻止莫斯科在乌克兰的进一步行动。

中国3月经由香港的黄金进口量降至四个月低位，因人民币贬值及国内金价低于全球指标价格不利银行进口黄金。

全球大型黄金矿商Barrick Gold 与Newmont Mining 之间破裂的合并谈判陷入激烈的口水战，双方互相公开指责对方破坏了交易。(完)

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