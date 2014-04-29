全球金市：金价持于1,300美元下方，美国数据强劲抵消乌紧张局势提振效应

中信期货：中国期指总持仓下降趋势得到缓解，资金开始回流上证50期指
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
美国3月成屋待完成销售指数九个月来首度出现成长，显示楼市受挫于利率上升和严冬后可能开始企稳。
美国周一对俄罗斯企业和政府官员实施新的制裁，不过金融市场对此基本无视，美国共和党议员也认为新措施力度太小，难以阻止莫斯科在乌克兰的进一步行动。
中国3月经由香港的黄金进口量降至四个月低位，因人民币贬值及国内金价低于全球指标价格不利银行进口黄金。
全球大型黄金矿商Barrick Gold 与Newmont Mining 之间破裂的合并谈判陷入激烈的口水战，双方互相公开指责对方破坏了交易。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/王兴亚；审校 张若琪/许娜)
本周市场走势呈现单边杀跌局面，三天出现两个向下跳空缺口，但周三尾盘小幅反弹再度收出下影线。周三沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为0.49%、0.53%和1.05%，对应期指当月合约跌幅分别为0.65%、0.69%和1.18%。期指跌幅还略微大于现货指数，彰显投资者情绪悲观。三大期指次月合约贴水小幅扩大为25.3点、11.2点和39.7点。
路透北京4月20日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/20 -- 银行结售汇数据 3月 银行代客涉外收付款数据 3月 4/23 -- 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 --
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0