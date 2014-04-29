港报社评：美军驻菲牵制中国，南海争端更难化解--信报4月29日

美国与菲律宾昨天签署《加强防务合作协议》，今后10年，美军可以使用菲方的军事基地，进一步加强美国在亚洲的军事存在，提升对中国的军事压力，并以南海主权争端来牵制中国在区内的扩张和影响，战略目标相当清晰。今次美军加强在菲律宾的军事部署，不仅加剧菲律宾在南海主权争拗上与中国的对抗性；也令整个南海问题变得更为复杂，为中国在亚洲崛起增添更多障碍。

奥巴马今次亚洲四国之行，就推动《跨太平洋战略经济伙伴协定》（TPP）未获寸进，在日本和马来西亚都无功而还，唯一在访菲最后一站，与菲律宾签署了新防务合作协议，获准在菲律宾的海军和空军基地重新驻紮美军，可算是此行最大的战略收获。

早于1998年，美菲签署《访问部队协定》，确立美军能够以军事演习为目的，名正言顺进入菲方领土以及美军军舰进入该国港口，标志美菲正式恢复军事和安全关系。

今次两国所签署的《加强防务合作协议》，就是在这个基础上，再以行政协定的形式达成，也意味在亚太战略再平衡下，美国作出了一次具体的军事部署调整，并利用各主权「声索国?与中国在南海争端的磨擦和矛盾，为介入地区事务拓宽更大的战略空间。

自美军在1992年撤离菲律宾后，如今重新把精锐兵力驻守菲律宾，强化军事存在，并利用主权和海洋权益争端来牵制中国在区内的影响和军力扩张，难免令各主权声索国重新调整角逐海洋权益的争夺战略，使南海问题更形复杂；同时也为区内军备竞赛推波而助澜，使东亚地缘政治局势更为动荡。