港报社评：放低公民提名包袱，政改向前行--经济日报4月29日

大律师公会代表香港法律界的专业团体，该会意见在香港社会向来极具分量，素受港人尊重。大律师公会在以法论法下，指公民提名不符基本法，凸显部分泛民人士坚持公民提名没违反基本法，实欠法律理据以自圆其说，徒为香港政改讨论横添障碍。 香港政改要达共识，关键是能否筹谋中央与港人皆接受的方案，双方最大公约数在于要按照基本法推动普选，如此中央与港人才有讨论政改的基础。 惟泛民若在激进声音主导下，续硬推公民提名，政改势趋破局，香港恐陷更大管治危机。要化解此困局，泛民温和派须拿出政治智慧和道德勇气，摆脱激进泛民以公民提名捆绑，在基本法的基础上，就提名程序、参选门槛等关键问题上，与中央展开实质对话谈判，为港人争取最大民主程度的特首普选。 惟要避免泛民激进派续骑劫政改讨论，中央与建制派政团亦须在政改上展现更大诚意与弹性，取态宜松不宜紧，营造空间让占大多数的中间理性声音发声，逐步收窄中央与泛民之间的鸿沟，否则若走向另一极端。 政改既是法律问题，更是政治问题、人心问题。大律师公会的见解，正好为泛民温和派放下公民提名，提供坚实法律理据，惟泛民与中央皆要在政治上挪腾更大回旋弹性，才有望为特首普选觅得出路。