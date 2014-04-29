港报社评：放低公民提名包袱，政改向前行--经济日报4月29日

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
政改首轮谘询将在本周六结束，大律师公会昨天发表意见书，指基本法明确表明，只可透过提名委员会产生特首候选人，公民提名不符合基本法。此法律见解对香港政改争议，有极关键影响。
大律师公会代表香港法律界的专业团体，该会意见在香港社会向来极具分量，素受港人尊重。大律师公会在以法论法下，指公民提名不符基本法，凸显部分泛民人士坚持公民提名没违反基本法，实欠法律理据以自圆其说，徒为香港政改讨论横添障碍。 香港政改要达共识，关键是能否筹谋中央与港人皆接受的方案，双方最大公约数在于要按照基本法推动普选，如此中央与港人才有讨论政改的基础。 惟泛民若在激进声音主导下，续硬推公民提名，政改势趋破局，香港恐陷更大管治危机。要化解此困局，泛民温和派须拿出政治智慧和道德勇气，摆脱激进泛民以公民提名捆绑，在基本法的基础上，就提名程序、参选门槛等关键问题上，与中央展开实质对话谈判，为港人争取最大民主程度的特首普选。 惟要避免泛民激进派续骑劫政改讨论，中央与建制派政团亦须在政改上展现更大诚意与弹性，取态宜松不宜紧，营造空间让占大多数的中间理性声音发声，逐步收窄中央与泛民之间的鸿沟，否则若走向另一极端。 政改既是法律问题，更是政治问题、人心问题。大律师公会的见解，正好为泛民温和派放下公民提名，提供坚实法律理据，惟泛民与中央皆要在政治上挪腾更大回旋弹性，才有望为特首普选觅得出路。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。