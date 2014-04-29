港报社评：事故揭系统千疮百孔港铁管理层须大整顿--明报4月29日

港铁事故愈揭愈多，性质愈揭愈严重，东铁连续两日发生数据传送系统故障；港铁就事故应对不当，使市民受不必要影响；另外，立法会议员视察西九龙高铁总站地盘，揭发港铁就工程进度涉嫌隐瞒政府和立法会。连串事故、事态，反映港铁内部管理有严重问题，政府须委派独立小组全面调查港铁管理情况，提出改善建议。

前日东铁一度全线停驶，暴露了两个问题，而且都指向管理出了问题：（1）原有系统故障，会否即时自动启动后备系统，并未经过测试。事态显示港铁中人忽视了后备系统的重要，揭示此乃管理缺失。

（2）港铁按事故若延误超过8分钟，须通知运输署，但是当局并未即时把信息告知市民。港铁就应对通报处理欠佳，也是管理问题。

另外，东铁数据传送系统有问题，性质涉及行车安全，但是连续两日，港铁总监级管理层并未出面向公衆交代；事实上，近期港铁公布高铁工程延期完工，据业界人士估计事态涉及数以百亿元计超支，但是港铁管理层最高负责人等人，迄今未向公衆作过详细的交代，这种情况，折射港铁管理处于什么状态，值得了解和查究。

昨日，立法会铁路事宜小组委员会主席田北辰与成员视察高铁西九龙总站，揭发怀疑有人虚报或隐瞒工程进度，情况令人震惊。

由西九龙总站文件涉及虚报与隐瞒，说明董事局根本未能监控，或是不履行监控职能；因此，政府应该重组港铁董事局，务必要在局内拥有实质影响力，使这家由政府任大股东的公共机构，不至成为独立王国，必须以顾及市民利益为大前提来运行。