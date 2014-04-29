港报社评：撕掉公民提名「合法」的面具--星岛日报4月29日

大律师公会就政制发展发表意见书，明确指出公民提名违反《基本法》。泛民如果坚持特首普选必须有公民提名机制，只会把政改推进政治和法理上的死胡同。大律师公会纯粹从法理角度表述意见，对偏激化的政改争论醍醐灌顶，开拓一方理性务实的空间。

特首选举的制度和过程必须合法，这是无可争议的。要是特首并非依法选出，法律上势将受到挑战，选举的有效性面对司法覆核，形成宪制危机，在管治方面，则会因民意授权、公信力和认受程度偏低，施政举步维艰。

大律师公会立场向来偏向民主自由，不过，今次对《基本法》中有关提名委员会角色和权力的理解，却与中央保持一致，表明提委会的权力不容削弱，并且从法理上的角度，逐点驳斥那些支持公民提名合法的论据，为泛民阵营放弃公民提名提供坚实的法理台阶，不再为公民提名昏头转向。

泛民阵营中不乏比较务实的不含公民提名政改方案，日前香港大学法律学院院长陈文敏已经表示，如果坚持公民提名，政改难以达成共识，各方应该放下公民提名，具体讨论其他方案。

实际上，除了公民提名，大律师公会还表达了其他政改意见，在提委会的组成、提名人数、内部民主程序等，与中央的立场并不一致，有相当大的讨论空间。

今次政改讨论，无论建制派还是民主派，都有立场比较偏激和比较务实温和的，如果任由偏激者牵着鼻子走，港人一定会付出普选特首泡汤的代价。大家应该争取不同阵营温和务实者，基于落实普选特首的共同目标，达成一个中央和港人都可接受的方案。