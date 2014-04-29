港报社评：工联会方案体现了基本法要--文汇报4月29日

政改谘询期尚余几天，工联会昨日公布政改方案建议，方案有两大亮点：一是所有报名人均须附有一项声明，表明会拥护《中华人民共和国宪法》、《基本法》和保证效忠香港特别行政区；二是参选人要获过半提委会票数才能成为正式候选人。

要求报名人作出爱国爱港的声明，体现不容许与中央对抗的人担任特首的底线。「与中央对抗者」担任特首将衍生「三个风险」：不利国家安全和发展利益、损害香港长远利益、出现宪制问题。报名人如果附有这项声明，但却口是心非，嘴上说自己爱国爱港，实际上却与中央对抗，相信难过提名委员会这一关。

参选者要获过半提委会委员的票数才能成为正式候选人，这与民建联和其他许多团体或人士的建议是一致的。基本法委员会主任李飞最近指出，香港普选的最大问题，就是不能出现一个与中央对抗的特首，这个问题要靠基本法的提名机制解决。

「公民提名」、「政党提名」、「三轨提名」等方案，明显违反基本法，已无讨论价值。然而，反对派的激进势力企图用「公民提名」之类的方案绑架整个反对派。政务司司长林郑月娥昨天表示，一些团体往往受到激进势力牵制，在立场上难以调整。实际上，反对派中的温和力量是希望特首普选能够实现的，也明白只有按照基本法和人大决定才能落实普选，但由于受到激进势力牵制和捆绑，他们不敢调整自己的立场。政改谘询期已近尾声，反对派的温和力量应该摆脱激进势力的牵制和捆绑，回归基本法，提出有利于落实普选的方案。