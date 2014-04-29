法国经济：政府若欲达成财政目标，则时间至关重要--央行总裁诺亚

* 诺亚认为在减支前降税，将存在风险

* 法国政府放慢降低赤字的脚步

路透巴黎4月28日 - 法国央行总裁诺亚周一表示，法国政府需确保规划的减税与支出当中没有落差，否则可能无法达成财政目标。

法国总统奥朗德(Francois Hollande)领导的政府上周表示，削减公共部门赤字的脚步将较先前规划略为缓慢，但仍将遵守承诺于明年达成欧盟规定赤字与国内生产总值(GDP)比例在3%以下的目标。

“时间绝对至关重要，”诺亚在年度至奥朗德的信件当中提到。

“降低税负与减少支出当中若存在落差，导致预算赤字增加，则将危及国家财政常轨，损及整体经济计画的威信。”

社会党领导的政府计画削减企业所缴交的薪资税300亿欧元，并在未来三年内撙节500亿欧元预算支出。

政府也打算在未来三年内削减企业及家庭逾100亿欧元的税务负担。

诺亚表示，在法国当前规划庞大的社会保障支出当中，可以进一步撙节开支，他特别点明地方政府可进一步节支。

诺亚指出，主要受薪资增加所推动，地方政府在2007-2012年间支出增加近14%，而中央政府则增加11.2%。