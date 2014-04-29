法国经济：政府若欲达成财政目标，则时间至关重要--央行总裁诺亚

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
* 诺亚认为在减支前降税，将存在风险
* 法国政府放慢降低赤字的脚步
路透巴黎4月28日 - 法国央行总裁诺亚周一表示，法国政府需确保规划的减税与支出当中没有落差，否则可能无法达成财政目标。
法国总统奥朗德(Francois Hollande)领导的政府上周表示，削减公共部门赤字的脚步将较先前规划略为缓慢，但仍将遵守承诺于明年达成欧盟规定赤字与国内生产总值(GDP)比例在3%以下的目标。
“时间绝对至关重要，”诺亚在年度至奥朗德的信件当中提到。
“降低税负与减少支出当中若存在落差，导致预算赤字增加，则将危及国家财政常轨，损及整体经济计画的威信。”
社会党领导的政府计画削减企业所缴交的薪资税300亿欧元，并在未来三年内撙节500亿欧元预算支出。
政府也打算在未来三年内削减企业及家庭逾100亿欧元的税务负担。
诺亚表示，在法国当前规划庞大的社会保障支出当中，可以进一步撙节开支，他特别点明地方政府可进一步节支。
诺亚指出，主要受薪资增加所推动，地方政府在2007-2012年间支出增加近14%，而中央政府则增加11.2%。
他补充说，尽管控制公职人员薪资至关重要，但公务人员数目终究必须缩减。(完) (编译 龚芳; 审校 张荻)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。