全球能源：OPEC国家并不忧心页岩油对市场的影响--阿联酋能源大臣

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透摩洛哥马拉喀什4月28日 - 阿联酋能源大臣Suhail bin Mohammed al-Mazroui周一表示，美国页岩气能源过于昂贵，对于石油输出国组织(OPEC)而言不足为虑。
“我认为页岩油是有用的工具，而非一种威胁。如果没有页岩油，油价就不会这么稳定，”Mazroui在一次能源会议间隙对路透称。
“但页岩气过于昂贵，不足以让OPEC感到忧心，OPEC仍专注于维持油价处在正常水平。”
Mazroui表示，阿联酋认为目前全球石油需求符合预期，并称OPEC在6月政策会议上决定产量时，仍需要考虑政治和市场条件。
他称，阿联酋认为市场供应充足。
他表示，“全球需求在增长，因欧洲开始复苏。亚洲最大国家增速并未真的回落，因此我们认为需求仍在预期范围内。”(完) (编译 石冠兰 审校 张若琪)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。