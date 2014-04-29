港报财经评论：纳指似头肩顶，科网股快躲避--经济日报4月29日

纳指似头肩顶，科网股快躲避 /林瑞芬

乌克兰局势紧张，增不明朗因素，适逢美联储局今周又议息，港股续受不看好的投资者欺压，昨收报22,132，跌0.41%；国指报9,770，跌0.29%；大市成交额528亿港元。恒指若回返落22,000至22,100左右，好淡打个平手，4月一轮好淡争持战，5月又是否争持淡静？上周六提过“Sell in May”都可以考虑。监势，4月港股有“沪港通”好消息刺激都是有限，若无好消息，市况又会怎样？年初以来，恒指基本上格局在21,000至23,000上落，冲上23,000多少少即受压，回挫又未到21,000有支持，中间落墨22,000左右，大局就是如此，后市失守22,000试回21,000，守22,000又回试23,000。

统计显示，1991至1997年期间，美国经济复苏再加产业创新驱动，纳指迎来一段超越200%升幅的大牛市，但当中也出现过3次跌幅超过10%的中型回调浪，如1992年3月至6月历时4个月，跌幅15%；1994年2月至6月历时5个月，跌幅12%；1996年5月至7月历时2个月，跌幅17%。今年3月高位以来，一度接近10%，见图纳指自3月5日高位回落至4月11日曾失守4,000点，但反弹幅度暂未及此段跌幅的50%水准，连4,200也不能超越属弱势反弹，似乎中型调整浪未完成。无独有偶，以上纳指出现中型回调浪集中在二季度，目前纳指又见弱势反弹。而技术指标STC已有超买回吐，担心后市一旦失守4,000点，所营造的头肩顶成立，量度跌幅至少3,650左右，与现水准都有约近10%的潜在调整空间，距今年高点约17%的调整空间，都接近之前的中型调整浪幅度，故认真留意后市纳指会否成形中期利淡形势，令港股尤其科网股有所震荡。

事实上，昨日见科网股随上周五纳指的急回而下挫，IGG 及云游控股 股价急挫14.6%及8.2%。已公布建议分拆CHEETAH MOBILE INC.（猎豹），并于纽交所独立上市的金山软件 ，昨亦见挫6.8%至25.9港元。相信金山软件的增长故事未必幻灭，但技术上，继前跌穿去年8月以来的上升轨之后，昨又以大成交下挫，反弹明显受制28港元，若以双顶的跌幅假设，量度跌幅约至22.5港元。从沽空比率观察，昨日沽空占股票成交金额达18%，是自4月22日以来最高，显示不看好的投资者展强势，故暂时不宜心急捞底时。论龙头指标，则要检阅腾讯 走势，近周在自去年6月以来延伸的上升轨反覆争持，未脱调整势头，昨跌2.9%，收报508.5港元，短线不宜失守500港元。不然，若纳指真的如预计成立头肩顶形态，将续向下考验450港元左右。

中电信可保增长，联通最看好 /余少文

五穷将至，后市偏淡为主，中国电信 首季盈利按年急升18%，全年增长可维持双位数，惟增长最劲的电讯股应是中国联通 。中国内地股市续跌，上证暂守2,000点；国指表现较A股佳，昨跌28点或0.3%收9,770，成交106亿港元，只有16%主板H股逆市上升，以重磅股为主，或是期指今日结算，大户或希望在现水平结算而撑住中资重磅股。至于红筹指数跌44点或1.1%收4,084，成交41亿港元，中资股中以电讯股全线造好，是两个中资股指数没有扩大跌幅的原因。

虽然见到不少中资股首季业绩胜预期，部分增幅亦达双位数，但国指走势一浪低于一浪，兼且跌穿各平均线，后市偏淡为主，博反弹也宜见好即收，惟绩优股会是调整期间最佳低吸对象。昨公布首季业绩的中电信，收入升6.9%至892亿人民币，盈利升18%至55亿人民币，刺激股价昨升4.6%，收3.67港元；但以增幅比较，表现好过中国移动 的盈利倒退，但逊于联通期内盈利增长达74%至33亿人民币。尽管中电信首季盈利增长近20%，期内移动用户数下跌238万至1.83亿户，当中3G用户数1.04亿户，仅增103万户，公司解释是对手推出4G服务和加强营销推广所致。数字显示，中移动首季4G上客量不足280万户，月均只增93万户，相反，中电信3G新增用户，由月均约300万户急跌至12月的73万户后，今年1至3月上客量只有3万、80万和20万，反映公司推动3G并不积极，自然影响上客量，似乎想等FDD 4G牌照获批后，始推动4G业务，但若失了先机，便要靠互联网业务支撑。

实际上，中电信首季经营费用升5.9%至745亿人民币，较预期为多，因中电信不用再支付母公司网络租赁费，兼且网间结算成本应下跌，但不用支付网络租赁费后的网络运营及支撑成本却上升31%至141亿人民币，应是加大资本开支所致，但包括网间结算的其他经营费用只下跌5%至125亿人民币，表现不及联通的网间结算成本下跌22%至37亿人民币。否则相关成本可进一步下降，首季盈利增长会更大。彭博综合券商在中电信季绩前预测，中电信今年增长前景肯定好过倒退的中移动，料全年赚逾200亿人民币，每股盈利约0.25人民币，按年增长约15%，对比预测PE 12倍，现价有吸引力。但最吸引应是预期今年盈利增长40%、每股盈利达0.61人民币的联通，今年预测PE仅14倍，前景最好，可作为电讯股首选。