台湾债市：指标公债殖利率早盘震荡整理，等待美联储会议结论

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透台北4月29日 - 台湾指标公债殖利率周二盘初震荡整理，观望气氛浓厚。交易员表示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率会议召开在即，交易商等待相关结论出炉，此前殖利率料陷入整理。
交易员也在观察台股的表现。今日是摩台指结算日，由于外资已连续买超台股26天，累积金额达1,370.97亿台币，预料今日将在现货拉高结算。不过大盘接下来会继续震荡向上还是反转修正，也将对债市产生连动效应。
“ 等着看美联储的褐皮书，那里面才是真实话语。”一位证券商交易主管说。
交易员多认为，有了前次的教训，预料美联储主席叶伦的会后讲话将不会过于直接，以免对金融市场掀起波澜。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4 ：1.04-1.055%
* 10年公债103/6R 发行前交易：1.53-1.55%
本地时间10:28最新报价：
* 五年公债103/4殖利率跌0.62基点报1.0415%。
* 10年公债103/6R发行前交易殖利率跌0.40基点报1.5395%。
* 大盘加权股价指数 涨0.35%
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