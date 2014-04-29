港报财经评论：内房水荒到了关键时刻--信报4月29日

内房水荒到了关键时刻 /习广思

金融市场在今年首4个月给了投资者一大教训，是不要一面倒看淡或看好。再老土点讲句，其实是要分散。在美国退市及经济复苏的环境下，股票理应跑赢债券，但事实上，今年美国国债回报近2%，相对美股的波动及调整是跑赢。人民币本来长升长有，是收息赚价的资产，但人行要人仔贬值的决心实在令人为之侧目，而且市场预期未跌完。科技股升势延续至今年初，但高位插水震完再震，科网看好的投资者惟有捱打。5月虽穷，但股市在下半年仍有希望，只是4个月来的波动，不断提醒投资者赌单边的风险，以及分散投资的重要。港股表现衰过美股，惨过A股。上周中资重磅股调整后，昨天变成在结算前支撑指数的工具，中石油 、联通 及中电信 等国企逆市企稳，恒指下跌91点，收报22,132点；成交额528亿港元。昨天科网股、濠赌股带领大市下跌。

“两马”频频有动作，尤其是阿里巴巴在上市前未愿停止收购，昨天有消息指集团斥资12.2亿美元入股优酷土豆。然而，科网公司业绩才是近期投资者的忧虑所在，上周亚马逊季绩重燃估值忧虑，昨天搜狐首季净亏损7900万美元，差过市场预期，中资科网概念股受压。金山软件 分拆猎豹（CMI）到美国上市进入最后阶段，趁住科网兼IPO热潮，应该是打铁趁热，但相关消息不再是新闻，昨天股价难逃一跌。除科网股再急跌外，瑞信指出，澳门叠码仔头目潜逃，濠赌股续跌。事实上，汽车股、乳业股、水泥股、光伏股均在下跌，理由各有不同。过去的“五一”尚且是个别股份炒作的理由，但莎莎 股价在长假前亦跌5%，港股之弱，可想而知。

股票市场大唱五穷六绝，除了有过去几年历史数据作参照外，中国内地5月份亦是风险连连，例如经济增长放缓、人民币贬值未见底、内房投资及楼价正在下跌，还有信托业将进入兑付高峰期，随时令公司债务违约再升温。这些风险背后，最关键的依然是“水”。人行无意放松银根，资金面续紧张，以致债务违约风险高企难降。《华尔街日报》早前大做文章，指出醒目投资者正在抛售内房，先讲了“李超人”套现中国内地项目，又讲了内房发展商如SOHO中国 到美国大举购买物业。由上市公司到民间资金，走到欧美市场买物业的趋势自去年开始，如今内房调整风险急涨，令更多资金走出去追寻更高回报。

欧罗兑美元留意两风险 /苏子

欧罗兑美元昨虽可突破本月17日的1.3865美元高位阻力，可惜破位后却未能迅即完全补回本月11日的1.3883美元收市裂口，汇价最高仅见1.3879美元水平，并已回落至1.386美元附近争持；此情况反映汇价在1.388美元附近的阻力仍然非常巨大，大量不看好的投资者正在力阻汇价补回上述的收市裂口。因为一旦欧罗兑美元成功补回裂口并企稳之上波动及收市的话，不看好的投资者便会兵败如山倒，届时势必触发大量止蚀买盘入市，从而令汇价突破今年的1.3967美元高位并进一步走高的机会大增。

如昨晚欧罗兑美元可以成功在1.3883美元的裂口阻力以上收市，到今天欧洲入市时更进一步企稳在1.39美元关口以上，投资者采取顺势高追的策略，理论上有较高赢面。不过，由于本周有两大重要风险事件，正左右投资者的交易策略：一是本周四凌晨联储局公布的议息结果，另一便是本周五美国将公布全球投资者极度关注的4月就业报告。故在市场知悉这大风险事件结果前，欧罗兑美元即使可以创今年新高，要提防未必能吸引大量跟进买盘入市，反而更要小心市场在杀完止蚀买盘后，届时或因乏力再大幅走高，汇价将会在1.40美元心理关口前重拾下跌的重力。本周早段若因为看见破位而采取高追策略的短线投资者，若看见破位后的动力并不强劲，宜见好即收。

不过，若然欧罗兑美元在本周早段升至1.39美元关口以上后，可以成功吸引大量跟进买盘入市，使汇价得以迅即突破1.40美元心理关口的话，那便要小心市场大户可能已掌握不为人知的消息，故在上述两大风险事件公布前已急不及待偷步入市，并令到此破位将会成为汇价新一轮上升浪的起步阶段。若出现此情况，投资者非但不用见好即收，反而更可以在突破1.40美元心理关口后加码买入，看汇价进一步挑战2011年10月的1.4247美元高位阻力。美元兑加元在本月16日升破1.10加元心理关口收市后，这8个交易天的走势极沉闷，波幅只有70余点子；至于高位则持续受制于50天SMA阻力。因此，若稍后仍乏力再升并返回1.10加元心理关口以下收市，料将会掉头急挫及再次考验1.0855加元支持。