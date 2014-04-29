英国金融：当局对涉Libor操纵的前巴克莱驻美交易员首次提起刑事诉讼

路透伦敦4月28日 - 英国当局周一首次针对从事伦敦银行间拆放款利率(Libor)相关交易的美国交易员提起刑事诉讼。在这场全球性的指标利率操纵案调查中，英国当局将范围扩大至大西洋彼岸。

英国严重诈骗调查局(SFO)起诉巴克莱(Barclays) 三名前交易员合谋进行与LIBOR调查有关的诈骗行为。这三人分别是美元固定收益互换主管Jay Merchant，美元利率衍生品交易员Alex Pabon和Ryan Reich。

5月27日将在伦敦威斯敏斯特法院对上述三人举行初步庭审。SFO证实这三人目前正在美国。

Reich和Merchant的律师均表示，其客户否认存在不正当行为。

“他(Reich)在该案中无罪，将在此后的庭审中对这些指控进行强烈抗辩，”Reich的律师在电子邮件声明中称。

Merchant的律师称，“随着本事件进展，他(Jay Merchant)无疑将彻底证明清白，表明其行为完全恰当。”

无法立即联系到Pabon在伦敦的律师予以评论。

由于这些指控，可能在漫长的Libor操纵调查中首次出现从美国向英国引渡相关人员。

SFO拒绝对任何引渡要求置评，也未透露指控相关的更多细节。SFO目前在Libor刑事调查中起诉了12名相关人员。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)