英国金融：当局对涉Libor操纵的前巴克莱驻美交易员首次提起刑事诉讼

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透伦敦4月28日 - 英国当局周一首次针对从事伦敦银行间拆放款利率(Libor)相关交易的美国交易员提起刑事诉讼。在这场全球性的指标利率操纵案调查中，英国当局将范围扩大至大西洋彼岸。
英国严重诈骗调查局(SFO)起诉巴克莱(Barclays) 三名前交易员合谋进行与LIBOR调查有关的诈骗行为。这三人分别是美元固定收益互换主管Jay Merchant，美元利率衍生品交易员Alex Pabon和Ryan Reich。
5月27日将在伦敦威斯敏斯特法院对上述三人举行初步庭审。SFO证实这三人目前正在美国。
Reich和Merchant的律师均表示，其客户否认存在不正当行为。
“他(Reich)在该案中无罪，将在此后的庭审中对这些指控进行强烈抗辩，”Reich的律师在电子邮件声明中称。
Merchant的律师称，“随着本事件进展，他(Jay Merchant)无疑将彻底证明清白，表明其行为完全恰当。”
无法立即联系到Pabon在伦敦的律师予以评论。
由于这些指控，可能在漫长的Libor操纵调查中首次出现从美国向英国引渡相关人员。
SFO拒绝对任何引渡要求置评，也未透露指控相关的更多细节。SFO目前在Libor刑事调查中起诉了12名相关人员。(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
路透上海4月20日 - 中国银行间债市周四早盘现券走弱，10年国开等主要利率债收益率上行约2-3个基点(bp)，利率互换(IRS)也有相近涨幅，国债期货主力合约则均告下跌。