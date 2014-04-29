《独家新闻》中石化放缓石化项目，外有美国竞争内遇环保顾虑

**寻找替代性化工原料**

另一位公司消息人士表示，中石化亦迟迟未推进在海南省的乙烯项目，尽管该项目在10个月前就已经得到了政府的最终批准。

与科威特在广东省的合资计划也未完成，因为相比卡塔尔这样天然气资源丰富的出口国，同科威特合作就变得没那么有吸引力了。

与传统的以石油为原料生产乙烯不同，中石化目前正在研究如何将中国蕴藏丰富的煤炭用于化工生产。虽然初期投资较大，但从长期来看，还是要比用石脑油生产乙烯具有更高的成本效益--而且还有一个好处是，煤矿多数远离居住区。

中石化上月发布的年度财报称，公司在化工业务方面将进一步调整原料结构，加速发展生产煤基化工产品。

中石化旗下新上市公司--中石化炼化工程 去年11月同意在中国北方斥资31亿美元建厂生产煤制烯烃。

中石化同时还将目光投向其他原料，近期与美国Phillips 66 签署的供应协议暗示，该公司正在摆脱化工原料单一依靠石脑油的局面，转向储量更加丰富的天然气液。(完)