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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 09:35 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--4月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国友阿股份 4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招行主承
  杭州交通投资集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行和中信银行主承
  启东华虹电子3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承
  武汉商联集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和交通银行主承
  新华联控股5亿元三年期投资人选择权(2+1)中票簿记建档(主体评级AA+)，招行和招商证券主承
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  二、新债上市： 

  财政部290亿元五年期固息国债140008，票面利率4.04%
  农业发展银行50亿元两年期固息金融债140431，票面利率4.94%
  芜湖鸠江建设投资公司13亿元七年期固息债1480124，票面利率8.49%
  宁乡经济技术开发区建投公司12亿元七年期固息债1480191，票面利率8.20%
  衢州国资经营公司15亿元七年期固息债1480200，票面利率7.20%  
  徐州高新技术产业开发区国资经营公司13亿元七年期固息债1480203，票面利率7.86% 
  北京新城基业投资发展公司18亿元七年期固息债1480207，票面利率7.50%
  江西四通路桥建设集团12亿元七年期固息债1480208，票面利率8.20%
  南通崇川城建投资公司11亿元七年期固息债1480217，票面利率7.15%
  宝鸡高新技术产业开发总公司4亿元七年期固息债1480220，票面利率8.25% 
  南充化学工业园投资建设开发公司11亿元七年期固息债1480231，票面利率8.28% 
  鞍钢集团20亿元九个月期超短融011441002，票面利率5.90%
  光明食品集团20亿元六个月期超短融011486002，票面利率4.80%
  新誉集团2亿元一年期短融041458031，票面利率7.00%  
  武汉水务集团10亿元一年期短融041464024，票面利率5.68%
  久泰能源内蒙古有限公司4亿元一年期短融041454028，票面利率8.70%
  中国兵器工业集团11亿元一年期短融041461024，票面利率4.95%
  美克投资集团4亿元一年期短融041456020，票面利率8.80%
  贵州北盘江电力5亿元一年期短融041453051，票面利率5.90%
  美邦服饰 7亿元一年期短融041458036，票面利率6.90%
  深圳建发集团15亿元一年期短融041458035，票面利率5.29%
  广西柳工集团10亿元一年期短融041459030，票面利率5.60%            
  山西交通开发投资集团7亿元一年期短融041459029，票面利率5.90%
  佛塑科技 3亿元一年期短融041461025，票面利率5.79%
  昆明钢铁控股15亿元一年期短融041453055，票面利率6.30%
  徐州矿务集团5亿元一年期短融041453054，票面利率5.80%
  徐州矿务集团10亿元五年期中票101453010，票面利率6.95%  
  常州交通产业集团5亿元五年期中票101462010，票面利率7.09%
  龙元建设 1.5亿元三年期中票101454016，票面利率6.90%
  常熟发展投资公司9亿元七年期中票101464012，票面利率7.60%  
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  三、缴款：

  江苏太仓港港口开发建设投资公司12亿元七年期固息债1480262，票面利率7.40% 
  朝阳建设投资公司10亿元七年期固息债1480268，票面利率7.58%
  财政部260亿元20年期固息国债140009，票面利率4.77%
  成都隆博投资7亿元七年期固息债1480125，票面利率8.10%
  德阳高新建设投资12亿元七年期固息债1480246，票面利率7.90%
  乌鲁木齐房地产开发7亿元七年期固息债1480258，票面利率7.27%
  象山国资18亿元七年期固息债1480265，票面利率7.95%
  中国黄金集团20亿元九个月期超短期融资券
  金城集团3亿元一年期短融
  湖北供销合作社资产经营公司3亿元一年期短融
  中国建筑第五工程局4.5亿元一年期短融
  恒力集团5亿元一年期短融
  山东玉皇化工4亿元一年期短融
  天山股份 5亿元一年期短融
  友阿股份 4亿元一年期短融
  常熟发展投资公司5.5亿元一年期短融
  北方联合电力10亿元一年期短融
  山东高速集团30亿元15年期中票
  广州珠江实业集团6亿元五年期中票
  上海浦东土地控股集团25亿元三年期中票  
  南京高精传动设备制造集团5亿元五年期中票
  江苏国信资产管理集团20亿元三年期中票
  东辰控股集团4.5亿元三年期投资人选择权(1+2)中票
  新疆前海集团5亿元五年期中票
  长沙经济技术开发集团12亿元五年期中票
  传化集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票
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  四、还本付息：               
 
  06国开24 060224付息
  09农发11 090411付息
  09农发15 090415付息
  09海投债 098069付息
  09苏创投债 098070付息
  09岳城建债 098071付息
  09泰达债 098072付息
  10南昌城投债 1080047付息
  10云冶债 1080048付息
  10钦州开投债 1080049付息
  10宜春城投债 1080050付息
  10大连装备债01 1080051付息
  10大连装备债02 1080052付息
  10中航运MTN1 1082089付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国银监会周二召开一季度经济金融形势分析会指出，中国部分企业运行困难加剧、资金链趋紧，信用违约
风险加大，金融体系内生性问题也在增多，银行业金融机构需要重点加强不良贷款、融资平台、房地产、非标债
权业务、流动性和市场风险等方面的风险管理。 
    
  --中国人民银行周二公布2014年一季度地区社会融资规模数据显示，被统计的31个省市社会融资总额为5.32万
亿元人民币。其中，江苏、山东及广东省融资额分别为5,739亿元、4,839亿元及4,789亿元列融资额的前三位。 
  
    
    5/1公布4月官方制造业PMI                         (3月50.3)    
    5/3公布4月官方非制造业PMI                       (3月54.5)
    5/5公布4月汇丰制造业PMI终值                     (4月初值48.3)
    5/7公布4月汇丰服务业PMI                         (3月51.9)
    5/8公布4月进出口贸易数据                        (3月顺差77.1亿美元)
    5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI)           (3月-2.3%)
              居民消费价格指数(CPI)                 (3月2.4%)
    5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户)             (1-3月17.6%)
            4月社会消费品零售总额                   (3月12.2%)
            4月工业增加值                           (3月8.8%)
            4月房地产投资和销售情况月度报告          
    5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告      
    5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值                (4月初值48.3)              
    5/28公布1-4月规模以上工业企业利润                               
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/边竞；审校 吴芳)
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