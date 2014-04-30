《中国债券市场每日交易备忘》--4月30日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国友阿股份 4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，招行主承 杭州交通投资集团6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，平安银行和中信银行主承 启东华虹电子3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工行主承 武汉商联集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，中信银行和交通银行主承 新华联控股5亿元三年期投资人选择权(2+1)中票簿记建档(主体评级AA+)，招行和招商证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 财政部290亿元五年期固息国债140008，票面利率4.04% 农业发展银行50亿元两年期固息金融债140431，票面利率4.94% 芜湖鸠江建设投资公司13亿元七年期固息债1480124，票面利率8.49% 宁乡经济技术开发区建投公司12亿元七年期固息债1480191，票面利率8.20% 衢州国资经营公司15亿元七年期固息债1480200，票面利率7.20% 徐州高新技术产业开发区国资经营公司13亿元七年期固息债1480203，票面利率7.86% 北京新城基业投资发展公司18亿元七年期固息债1480207，票面利率7.50% 江西四通路桥建设集团12亿元七年期固息债1480208，票面利率8.20% 南通崇川城建投资公司11亿元七年期固息债1480217，票面利率7.15% 宝鸡高新技术产业开发总公司4亿元七年期固息债1480220，票面利率8.25% 南充化学工业园投资建设开发公司11亿元七年期固息债1480231，票面利率8.28% 鞍钢集团20亿元九个月期超短融011441002，票面利率5.90% 光明食品集团20亿元六个月期超短融011486002，票面利率4.80% 新誉集团2亿元一年期短融041458031，票面利率7.00% 武汉水务集团10亿元一年期短融041464024，票面利率5.68% 久泰能源内蒙古有限公司4亿元一年期短融041454028，票面利率8.70% 中国兵器工业集团11亿元一年期短融041461024，票面利率4.95% 美克投资集团4亿元一年期短融041456020，票面利率8.80% 贵州北盘江电力5亿元一年期短融041453051，票面利率5.90% 美邦服饰 7亿元一年期短融041458036，票面利率6.90% 深圳建发集团15亿元一年期短融041458035，票面利率5.29% 广西柳工集团10亿元一年期短融041459030，票面利率5.60% 山西交通开发投资集团7亿元一年期短融041459029，票面利率5.90% 佛塑科技 3亿元一年期短融041461025，票面利率5.79% 昆明钢铁控股15亿元一年期短融041453055，票面利率6.30% 徐州矿务集团5亿元一年期短融041453054，票面利率5.80% 徐州矿务集团10亿元五年期中票101453010，票面利率6.95% 常州交通产业集团5亿元五年期中票101462010，票面利率7.09% 龙元建设 1.5亿元三年期中票101454016，票面利率6.90% 常熟发展投资公司9亿元七年期中票101464012，票面利率7.60% ============================================================================ 三、缴款： 江苏太仓港港口开发建设投资公司12亿元七年期固息债1480262，票面利率7.40% 朝阳建设投资公司10亿元七年期固息债1480268，票面利率7.58% 财政部260亿元20年期固息国债140009，票面利率4.77% 成都隆博投资7亿元七年期固息债1480125，票面利率8.10% 德阳高新建设投资12亿元七年期固息债1480246，票面利率7.90% 乌鲁木齐房地产开发7亿元七年期固息债1480258，票面利率7.27% 象山国资18亿元七年期固息债1480265，票面利率7.95% 中国黄金集团20亿元九个月期超短期融资券 金城集团3亿元一年期短融 湖北供销合作社资产经营公司3亿元一年期短融 中国建筑第五工程局4.5亿元一年期短融 恒力集团5亿元一年期短融 山东玉皇化工4亿元一年期短融 天山股份 5亿元一年期短融 友阿股份 4亿元一年期短融 常熟发展投资公司5.5亿元一年期短融 北方联合电力10亿元一年期短融 山东高速集团30亿元15年期中票 广州珠江实业集团6亿元五年期中票 上海浦东土地控股集团25亿元三年期中票 南京高精传动设备制造集团5亿元五年期中票 江苏国信资产管理集团20亿元三年期中票 东辰控股集团4.5亿元三年期投资人选择权(1+2)中票 新疆前海集团5亿元五年期中票 长沙经济技术开发集团12亿元五年期中票 传化集团5亿元五年期投资人选择权(3+2)中票 ============================================================================ 四、还本付息： 06国开24 060224付息 09农发11 090411付息 09农发15 090415付息 09海投债 098069付息 09苏创投债 098070付息 09岳城建债 098071付息 09泰达债 098072付息 10南昌城投债 1080047付息 10云冶债 1080048付息 10钦州开投债 1080049付息 10宜春城投债 1080050付息 10大连装备债01 1080051付息 10大连装备债02 1080052付息 10中航运MTN1 1082089付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国银监会周二召开一季度经济金融形势分析会指出，中国部分企业运行困难加剧、资金链趋紧，信用违约 风险加大，金融体系内生性问题也在增多，银行业金融机构需要重点加强不良贷款、融资平台、房地产、非标债 权业务、流动性和市场风险等方面的风险管理。 --中国人民银行周二公布2014年一季度地区社会融资规模数据显示，被统计的31个省市社会融资总额为5.32万 亿元人民币。其中，江苏、山东及广东省融资额分别为5,739亿元、4,839亿元及4,789亿元列融资额的前三位。 5/1公布4月官方制造业PMI (3月50.3) 5/3公布4月官方非制造业PMI (3月54.5) 5/5公布4月汇丰制造业PMI终值 (4月初值48.3) 5/7公布4月汇丰服务业PMI (3月51.9) 5/8公布4月进出口贸易数据 (3月顺差77.1亿美元) 5/9公布4月工业生产者出厂价格指数(PPI) (3月-2.3%) 居民消费价格指数(CPI) (3月2.4%) 5/13公布1-4月固定资产投资(不含农户) (1-3月17.6%) 4月社会消费品零售总额 (3月12.2%) 4月工业增加值 (3月8.8%) 4月房地产投资和销售情况月度报告 5/18公布4月70个大中城市住宅销售价格月度报告 5/22公布5月汇丰中国制造业PMI初值 (4月初值48.3) 5/28公布1-4月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/边竞；审校 吴芳)