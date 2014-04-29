路透调查：美国第一季经济成长料因受恶劣天气打压而放缓

* 美国第一季经济料增长1.2%

* 天气恶劣及库存情况为经济放缓的原因

* 出口疲弱亦拖累经济成长，但经济成长基本面良好

路透华盛顿4月28日 - 极其寒冷的冬季可能将使美国经济在第一季遭受阻力，但经济成长基本面仍维持良好，而且出现了经济成长加速的迹象。

路透对分析师的调查显示，美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值料增长1.2%。在天气因素之外，美国经济亦因出口疲弱及企业补充库存放缓而表现迟滞。

尽管第一季经济似乎远落后于第四季成长的2.6%，但投资者和美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员可能将不受放缓影响，转而关注显示第一季末经济成长强劲的近期数据。

纽约Miller Tabak首席经济策略师Anthony Karydakis称，“第一季已成为过去，在评估经济当前动能方面没有任何价值。经济正朝着美联储希望看到的3%增长率迈进。”

美国商务部将于周三1230GMT公布第一季GDP数据初值。

**经济基本面强劲**

异常寒冷和多雪的冬季可能使第一季GDP最多减少1.4个百分点。

企业增加库存速度放缓料将进一步拖累经济成长。2013年下半年企业补充的库存过多，已使仓库爆满。

贸易可能也削弱了经济成长，部分是由于受天气原因影响，商品堆积在港口。

总体来说，库存和贸易料使第一季GDP增长率降低至少一个百分点。

尽管成长放缓，但经济基本面依旧强健。剔除出口和库存的内需指标料将从第四季平淡的1.6%水准加速上升。

“当前基本面依旧良好，巩固了我们认为经济突然放缓只是暂时现象的看法，”花旗集团分析师Peter D'Antonio秒钟，“我们预计未来几季经济成长将强力反弹。”

第一季消费者支出可能将从第四季3.3%的增幅中放缓，因天气寒冷减少了人们的外出购物，但人们的取暖需求可能缓解了降幅。消费者支出占美国经济活动的逾三分之二。

分析师称，天气情况可能还放缓了企业的设备支出，但对天然气钻探等非住宅建设的投资可能回升。

住宅建设投资或许连续第二季萎缩，尽管部分可以归因于天气，但这也凸显当前动能较上年同期下降，当时抵押贷款利率开始上升。

Miller Tabak的Karydakis称，“住宅建设不再增长，住宅建设可能是今年经济成长中的中性因素。”(完)