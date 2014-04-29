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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 09:50 BJT

韩国个股：三星电子高管预计第二季手机出货量基本持平于第一季

路透首尔4月29日 - 韩国三星电子 周二表示，第二季手机出货量料基本持平于第一季，不过智能手机应会占据更大比重。

三星电子投资者关系主管Robert Yi称，该公司第一季手机共计出货1.13亿部，其中智能手机比重达到70-80%区间高端。

Yi并称，智能手机应该会占到第二季手机出货总量约80%。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳　)
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