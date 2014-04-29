韩国个股：三星电子高管预计第二季手机出货量基本持平于第一季

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透首尔4月29日 - 韩国三星电子 周二表示，第二季手机出货量料基本持平于第一季，不过智能手机应会占据更大比重。
三星电子投资者关系主管Robert Yi称，该公司第一季手机共计出货1.13亿部，其中智能手机比重达到70-80%区间高端。
Yi并称，智能手机应该会占到第二季手机出货总量约80%。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳 )
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。