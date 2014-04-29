新债招标：中国国开行一至五年增发债收益率均低于预期--业内人士

路透北京4月29日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 今日招标的一年期固息增发债中标收益率为4.6247%，低于4.64%的市场预测均值。

业内人士并透露，同时招标的三年期增发债加权中标收益率为5.0046%，低于5.05%的预测均值，其边际中标收益率为5.0217%；五年期增发债中标收益率5.1783%，亦低于5.25%的预测均值。

上述一、三和五年期债的投标倍数分别为2.66倍、4.11倍和3.30倍。

国开行另外两期七年和10年增发债将于北京时间11:10结束，市场对其预测均值分别为5.43%和5.47%。

此次增发债券承揽费按认购债券面值计算，一年期无承揽费，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

各期债券具体发行条款如下：

第7-11期增发债

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发行上限 均为60亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标方式 3/7年：多重价格(美国式)招标

1/5/10年：单一价格(荷兰式)招标

缴款日 5月6日

起息日 4月8日

分销期 4月30日-5月6日

上市日 1年：5月8日

3/5/7/10年：5月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留