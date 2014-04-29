更新版 1-韩股业绩：三星电子首季获利符合财测，预估第二季起获利将改善

即便如此，分析师表示三星电子可能仍会遭遇三年来的首次年度获利下滑，因产品利润率全面收紧。随着三星电子核心的高端智能手机业务在富裕国家增长放缓，战场正转向新兴市场中较廉价、利润率较低的手机。

财报公布后，市值2,200亿美元的三星电子股价攀升0.3%，符合韩国综合股价指数 上涨0.3%的表现。

分析师称，三星电子的移动业务将迎来充满不确定性的2014年。三星电子的多个低端机型正遭遇质量逐步改善的中国国产手机的阻击，而高端手机的大屏幕优势可能因苹果 发布新款手机而消失殆尽。

若该公司盈利能力进一步下滑，可能面临股东要求其找到新的增长途径或增加给股东返现的更大压力。

三星电子的平板显示器业务第一季亏损800亿韩元，因全球销售疲软打压价格。上年同期为盈利7,700亿韩元。

该公司还指出，平板业务获利大降还缘于在华增产带来的成本上涨。

芯片业务方面，获利较上年同期增加82%至1.95万亿韩元，与SK Hynix 等竞争对手的强劲业绩表现相符，受助于个人电脑制造商的稳定需求和供应紧张。(完) (编译 戴素萍/朱晓军；审校 张荻/徐文焰)