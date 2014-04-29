韩国已公布经济指标--2014/4/29

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
经济指标 时 最新数 前月/前季数 下次公布时间 预估值 间 据 据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.9% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +1.3% +1.0% 4月30日 +1.5% 工业生产(m/m) 2月 -1.8% @-p -0.1% @-r 4月29日 +1.5% 失业率 3月 3.5% @ 3.9% @ 5月13日 -- 贸易收支(亿美元) 3月 顺差41.7 r 顺差9.3 r 5月1日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看韩国经济数据相关资料，可点选
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。