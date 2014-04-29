《热点透视》西门子竞购阿尔斯通具战略说服力，但充满变数

(本文作者为路透热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Olaf Storbeck 编译 张若琪

路透伦敦4月28日 - 德国西门子 以火车业务交换法国阿尔斯通 发电和传动资产的提议，从战略角度来看似乎极具说服力，但也充满变数，特别是因反垄断疑虑。监管审查可能使这宗法德企业交易拖延，甚至破局。尽管法国政府对美国通用电气(奇异/GE) 带有明显敌意，但希望迅速获得解套的阿尔斯通股东或许宁可投入通用电气怀抱。

据闻通用电气愿支付130亿美元(约合92亿欧元)收购阿尔斯通旗下电力资产--金额相当于通用营收的70%。之后资本实力改善的阿尔斯通就能全心贯注于制造TGV等最尖端的高速火车。

西门子的提案对阿尔斯通电力业务的估值稍高一些。此外，西门子提议以自身的火车制造资产加上现金来交换。据德国谘询公司SCI Verkehr，这将使阿尔斯通超越加拿大交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier) ，成为全球第三大铁路运载工具制造商。

而最大的潜在综效在研发支出。整并轻轨和郊区铁路资产还可能进一步节省成本。

西门子则可望在几方面受惠。该公司在欧洲重要市场将可排除最大的美国竞争对手。由于西门子和阿尔斯通发电业务有大量重叠，因此也可能削减成本并创造综效。而摆脱火车部门则将整治长久以来让西门子深感头疼的问题之一。西门子深受该部门的技术问题及屡屡拖延之苦。过去两年西门子为这项业务就拨备达3.57亿欧元准备金。

对欧洲反垄断当局而言，以火车交换涡轮机业务或许过于有说服力了。SCI估计，铁道运输业务在西欧总计市占率到2015年可升至49%。阿尔斯通可望获得对一家最棘手竞争对手的掌控。而阿尔斯通2010年曾在一项7亿欧元新欧洲之星火车订单竞争上，输给了西门子。

或许有人会反驳说，眼光只局限在欧洲之内太过狭隘了。在全球舞台上，西门子和阿尔斯通面对日本和中国的强力竞争，总计只控制20%的市场。对股东而言--且从工业政策视角来说--拥有一家实力坚强的欧洲供应商可能比两家一瘸一拐的业者要好。然而欧洲的反垄断当局或许会选择跳上与众不同的列车。(完)