《专题新闻快速浏览》--医药业交易热络，或开启并购新时代****

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
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随着制药业者强化旗下最具战力事业、并退出相对羸弱的业务，连串的制药业交易料将开启十年来罕见的收购活动新时代。在大型医药公司把主要精力放在少量核心业务的同时，而规模较小的专业和普通药生产商寻求扩大规模。
诺华制药及葛兰素史克同意交换总值超过200亿美元的资产；捷迈(Zimmer)以133.5亿美元收购整形外科产品厂商Biomet；美国药企辉瑞(Pfizer)想要收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)，对后者的估值可能超过1,000亿美元。据汤森路透数据，2014年初至上周五，医药领域交易规模几乎较上年同期翻一番至779亿美元。
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