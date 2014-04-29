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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 10:45 BJT

****《专题新闻快速浏览》--医药业交易热络，或开启并购新时代****

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随着制药业者强化旗下最具战力事业、并退出相对羸弱的业务，连串的制药业交易料将开启十年来罕见的收购活动新时代。在大型医药公司把主要精力放在少量核心业务的同时，而规模较小的专业和普通药生产商寻求扩大规模。

诺华制药及葛兰素史克同意交换总值超过200亿美元的资产；捷迈(Zimmer)以133.5亿美元收购整形外科产品厂商Biomet；美国药企辉瑞(Pfizer)想要收购英国制药商阿斯利康(AstraZeneca)，对后者的估值可能超过1,000亿美元。据汤森路透数据，2014年初至上周五，医药领域交易规模几乎较上年同期翻一番至779亿美元。

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> 《焦点》美国辉瑞欲收购英国阿斯利康，潜在规模或超千亿美元

> 《焦点》诺华等大型制药企业间的交易料启动行业并购热潮

> 《焦点》诺华与葛兰素史克达成资产互换协议，规模逾200亿美元

> 《独家新闻》药商Allergan拟向同业Shire提出新收购提议-消息人士

> 《独家新闻》默克出售消费医保事业进入最后阶段，拜耳及利洁时领跑-消息

> 企业并购：美国制药商Mylan提高对瑞典同业Meda的收购报价

> 企业并购：医疗器械巨头Zimmer斥资逾130亿美元收购同业Biomet

> 企业并购：礼来将以54亿美元现金收购诺华制药动物保健业务

> 企业并购：阿斯利康拒绝与辉瑞进行收购磋商，称对自家策略有信心

> 企业并购：英国利洁时证实正在协商，欲收购默克的消费保健业务

> 《市场热谈》投资者支持收购热潮，乐见美国企业用收购买成长

> 《热点透视》辉瑞股价起伏表现，为反对大举收购提供最有力论证

> 路透专访：赛诺菲计划发动更多收购，看好非洲市场强劲成长

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