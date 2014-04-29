版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 10:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元上扬，受到欧元兑澳新货币空头回补的支撑

0139GMT

* 欧元/美元在亚洲盘买气不错，因欧元/澳元和欧元/新西兰元出现空头回补

* 俄罗斯投资人对欧元的需求令市场大感意外，而且欧元区货币市场也颇紧俏

* 欧元阻力位在昨日高点1.3880美元、以及4月11日趋势线高位1.3906

* 货币市场在通缩疑虑之中趋紧，欧元走强将对欧洲央行政策构成挑战(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐