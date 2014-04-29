《汇市简讯》欧元/美元上扬，受到欧元兑澳新货币空头回补的支撑

中原期货：郑商所菜粕期货短期将进入振荡格局
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
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* 欧元/美元在亚洲盘买气不错，因欧元/澳元和欧元/新西兰元出现空头回补
* 俄罗斯投资人对欧元的需求令市场大感意外，而且欧元区货币市场也颇紧俏
* 欧元阻力位在昨日高点1.3880美元、以及4月11日趋势线高位1.3906
* 货币市场在通缩疑虑之中趋紧，欧元走强将对欧洲央行政策构成挑战(完) (编译 李婷仪 审校 白云)
随着天气转暖，水产养殖对菜粕的需求逐渐增加，从而对菜粕价格产生一定支撑。但全球大豆丰产，豆粕供应充足，豆粕和菜粕的价差持续缩窄，又限制菜粕上行空间。此外，目前美豆还未开始大范围播种，天气因素难以对市场形成向上驱动。因此，菜粕价格短期内难有突破，预计将进入振荡模式。
路透台北4月20日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,561亿台币。
--上车盘买少见少，全港尺价低于1万港元的放盘住宅单位仅3,841个，按月减15%，九龙区仅73个急跌三成；连楼价落后大市的深井浪翠园，尺价已升穿1万港元关口，上车更困难。