金属期市：期铜及期镍小升，假期前动能消退

日本市场周二休市，上海期货交易所周四和周五休市，LME则于下周一休市。

极其寒冷的冬季可能将使美国经济在第一季遭受阻力，但经济成长基本面仍维持良好，而且出现了经济成长加速的迹象。

美国3月成屋待完成销售指数九个月来首度出现成长，显示楼市受挫于利率上升和严冬后可能开始企稳。

美国资深共和党议员周一表示，对俄罗斯的最新制裁太过温和，将寻求更严厉行动。(完)

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