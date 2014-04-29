金属期市：期铜及期镍小升，假期前动能消退

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
日本市场周二休市，上海期货交易所周四和周五休市，LME则于下周一休市。
极其寒冷的冬季可能将使美国经济在第一季遭受阻力，但经济成长基本面仍维持良好，而且出现了经济成长加速的迹象。
美国3月成屋待完成销售指数九个月来首度出现成长，显示楼市受挫于利率上升和严冬后可能开始企稳。
美国资深共和党议员周一表示，对俄罗斯的最新制裁太过温和，将寻求更严厉行动。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 戴素萍/于春红/王兴亚)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。