中国货币市场：资金面趋缓七天回购利率涨幅缩窄，正回购减量抚慰情绪

路透上海4月29日 - 中国央行周二公开市场正回购操作明显减量，令银行间市场此前转紧的资金面有所缓和，供给改善致回购利率涨势放缓。五一长假前仅余两个交易日，市场流动性料难再现大的波动。

中国央行公开市场今日将进行500亿元人民币正回购操作，仍为28天期品种。若本周日不进行操作，据此计算，本周公开市场料将净投放资金910亿元。

华南一银行交易员称，“一早还挺紧，公开市场(正回购)量一出来，就好多了。”

她并表示，回购利率虽然续涨，但就目前情况看，月末前资金面无需太过担心，应能平稳度过。

另一银行交易员表示，今日供给较上日有所改善，但供求期限匹配上偏差仍在。其中出资机构乐于融出14天等收益较高品种，需求方则首选相对低成本的隔夜等短期限。

此外，因跨五一假期及计算方法不同原因，上海证券交易所隔夜质押式回购大涨，但从七天和14天等期限表现来看，整体资金面未有异动。

银行间市场五一假期休市时间为5月1日至5月3日，证券市场休市时间为5月1日至5月4日。另据交易员介绍，银行间市场回购交易按实际占用天数计算利息，而证交所质押式回购仅按回购名义期限计算，因节假日延期时间段不计入计息天数。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6189 2.4451 +17.38

七天 4.0976 4.0197 +7.79

14天 4.8979 4.5744 +32.35

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 15.4000 2.5000 +1,290.00

七天 4.0100 4.3100 -30.00

14天 4.0650 4.2300 -16.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6700 2.4200 +25.00

七天 4.1000 4.0500 +5.00

14天 4.8800 4.6000 +28.00

Shibor

其中:隔夜 2.6040 2.4060 +19.80

七天 4.0738 4.0250 +4.88

三个月 5.5000 5.4982 +0.18