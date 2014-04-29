欧洲金融：德国银行业对救援基金的出资将增至19亿欧元，为原来三倍

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透柏林4月28日 - 德国银行业与政府官员周一称，根据正在考虑中的新欧洲银行重组基金方案，德国银行业每年将出资约19亿欧元。
这大约相当于他们目前对现有国家银行救援基金出资的三倍。规模越大的银行承担的费用也越多。
欧洲领导人上个月决定完善计划已久的银行业联盟，建立一家关闭破产欧元区银行的专门机构，以及一支550亿欧元的共同救援基金。该基金将由各家银行出资，在八年内逐步到位。
德国正努力推动较大规模的银行承担大部分成本，系统性风险较小的小型银行可以不用出资。(完)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。