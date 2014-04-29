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市场报道 | 2014年 4月 29日 星期二 10:34 BJT

欧洲金融：德国银行业对救援基金的出资将增至19亿欧元，为原来三倍

路透柏林4月28日 - 德国银行业与政府官员周一称，根据正在考虑中的新欧洲银行重组基金方案，德国银行业每年将出资约19亿欧元。

这大约相当于他们目前对现有国家银行救援基金出资的三倍。规模越大的银行承担的费用也越多。

欧洲领导人上个月决定完善计划已久的银行业联盟，建立一家关闭破产欧元区银行的专门机构，以及一支550亿欧元的共同救援基金。该基金将由各家银行出资，在八年内逐步到位。

德国正努力推动较大规模的银行承担大部分成本，系统性风险较小的小型银行可以不用出资。(完)
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