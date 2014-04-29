台湾汇市：台币早盘实质价位走高，韩元扬升且台股表现不弱

路透台北4月29日 - 台币兑美元 实质价位周二早盘走高。本地市场开盘前，对台币具参考指标的韩元 一度升抵六年高位，带动台币偏升反应，且台股 早盘表现亮丽，交易员估外资持续小量汇入的态势不变，将助益台币稳中趋升。

汇银人士指出，国际资金看来持续流入风险较低的亚洲国家，其中韩国及台湾受惠最深，台股在外资持续买超拥护下，早盘表现在亚洲位居前列，台币跟涨，但在30.200-30.210附近亦见进口商买盘，今日料升破30.200整数关卡并不容易。

〞台币近来感觉上比较跟着台股，如果台股续涨，外资汇入看来还不至于中断。〞一位外资银行交易员指出。

另外本地银行交易员指出，早盘外资虽有汇入但量能不大，出口商抛汇亦十分零星，加上本周四本地市场休市，量能降温，预料台币即使趋升幅度也十分温和，不会像韩元一般强势。

早盘台币兑美元实质成交区间主要在30.210-30.228，上日则在30.242-30.275。盘中高位30.200为逾一周高位，前高在4月21日报30.170。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币早盘折价略有扩大，与现汇市场同向；一个月远汇报价 早盘在30.191/30.212左右，上日纽约盘收在30.185，隔夜盘率先反应台币升势。

韩元兑美元周二早盘一度涨至近六年高点，因出口商美元卖盘增加和韩国股市反弹。

交易员观察市场动态：

* 韩元强势，并同台股 走高效应推升台币

* 外资仍见小量汇入，但成交量能看来不大，台币升势料受限

* 30.200附近现阻力，进口商在此价位的美元胃纳不弱

* 央行持稳态度不变，市场有序波动度不会太大

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.200-30.250

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