台湾股市：盘中因外资买盘而上涨，永丰金下跌

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透台北4月29日 - 台湾股市周二早上一度上涨达0.7%，受美股升势和外资继续买进所支撑。
0220GMT，加权股价指数 上涨30.52点，至8,840.23点，延续周一上升0.4%的涨势。
主要类股多上涨，电子类指数 涨0.43%，电脑及周设类指数 升0.77%。
重要电子股中，宏基 升1.6%，华亚科 涨2.8%。
根据日盛投信投资主管Abraham Tung，外资连续26天买超台股，是大盘近期上涨的主因。
金融保险类指数 上涨0.2%。
台湾金管会周一傍晚针对金检银行TMU(财务行销部门)业务做出惩处，裁定永丰金控 旗下银行暂停新承作TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约商品交易)一年，但不包括既有客户的停损交易。
受该消息影响，永丰金股价下跌0.36%。(完)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。