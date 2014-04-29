台湾股市：盘中因外资买盘而上涨，永丰金下跌

路透台北4月29日 - 台湾股市周二早上一度上涨达0.7%，受美股升势和外资继续买进所支撑。

0220GMT，加权股价指数 上涨30.52点，至8,840.23点，延续周一上升0.4%的涨势。

主要类股多上涨，电子类指数 涨0.43%，电脑及周设类指数 升0.77%。

重要电子股中，宏基 升1.6%，华亚科 涨2.8%。

根据日盛投信投资主管Abraham Tung，外资连续26天买超台股，是大盘近期上涨的主因。

金融保险类指数 上涨0.2%。

台湾金管会周一傍晚针对金检银行TMU(财务行销部门)业务做出惩处，裁定永丰金控 旗下银行暂停新承作TRF(Target Redemption Forward；目标可赎回远期合约商品交易)一年，但不包括既有客户的停损交易。