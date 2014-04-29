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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 10:40 BJT

中国新债：中电投集团下周一将发行50亿元中票，期限三年

路透上海4月29日 - 中国五大电力集团之一的中国电力投资集团公司周二公告称，将于下周一(5月5日)簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限三年。

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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中电投集团 80 50 3 5/5簿记建档 光大银行 AAA 5/7 5/8

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中电投旗下上市公司包括上海电力 、九龙电力 、中国电力 、吉电股份 和露天煤业 等。(完)

参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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