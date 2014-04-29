中国新债：中电投集团下周一将发行50亿元中票，期限三年

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月29日 - 中国五大电力集团之一的中国电力投资集团公司周二公告称，将于下周一(5月5日)簿记建档发行50亿元人民币中期票据，期限三年。
具体条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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中电投集团 80 50 3 5/5簿记建档 光大银行 AAA 5/7 5/8
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中电投旗下上市公司包括上海电力 、九龙电力 、中国电力 、吉电股份 和露天煤业 等。(完)
参看详情,可点选上海清算所网站 here (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。