欧元区数据：3月对民间部门贷款同比减少2.2%，M3货供额年率为增1.1%

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
欧洲央行正在对区内主要银行的资产负债表进行详尽审查，促使银行剔除不良贷款、更新抵押品的估值及调整资本，从而使银行能在未来更自由的放款。
不过，根据欧洲央行周二发布的数据，欧元区银行业者3月份对民间部门的放贷较上年同期减少了2.2%，2月时的放贷规模也下降了同样幅度。
欧元区M3货供额增长年率为1.1%，较2月时的1.3%略有下降。（完）
(编译 田建华/高琦 审校 张明钧/石冠兰)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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