欧元区数据：3月对民间部门贷款同比减少2.2%，M3货供额年率为增1.1%

欧洲央行正在对区内主要银行的资产负债表进行详尽审查，促使银行剔除不良贷款、更新抵押品的估值及调整资本，从而使银行能在未来更自由的放款。

不过，根据欧洲央行周二发布的数据，欧元区银行业者3月份对民间部门的放贷较上年同期减少了2.2%，2月时的放贷规模也下降了同样幅度。