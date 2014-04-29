路透基点：远洋地产拟提前为2015年到期贷款办理再融资--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，远洋地产正在安排为2015年6月到期的6亿美元定期贷款办理再融资。

据消息人士指出，由于今年贷款定价趋向走高，远洋地产希望及早锁定价格。

消息人士表示，远洋地产要到明年才会动用贷款。

消息人士称，远洋地产在2012年6月签署的旧贷款约有4亿美元未偿还，这将是新贷款的大致规模。

远洋地产已提出贷款条件书，规模大致如上，年限为三年期。

消息人士表示，这笔贷款料以美元及港元动用。

去年12月远洋地产办理一笔1.75亿美元三年期融资，主要针对台资银行，最高费用为80个基点，利率为Libor加码330个基点。

去年7月远洋地产办理一笔4.1亿美元五年期贷款，综合收益约360个基点。

2015年6月到期的这笔2012年贷款，利率为Libor加码400个基点。