路透基点：远洋地产拟提前为2015年到期贷款办理再融资--TRLPC

中国基金：锴明投资二期基金募集3.62亿美元，专注投资中国消费市场
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，远洋地产正在安排为2015年6月到期的6亿美元定期贷款办理再融资。
据消息人士指出，由于今年贷款定价趋向走高，远洋地产希望及早锁定价格。
消息人士表示，远洋地产要到明年才会动用贷款。
消息人士称，远洋地产在2012年6月签署的旧贷款约有4亿美元未偿还，这将是新贷款的大致规模。
远洋地产已提出贷款条件书，规模大致如上，年限为三年期。
消息人士表示，这笔贷款料以美元及港元动用。
去年12月远洋地产办理一笔1.75亿美元三年期融资，主要针对台资银行，最高费用为80个基点，利率为Libor加码330个基点。
去年7月远洋地产办理一笔4.1亿美元五年期贷款，综合收益约360个基点。
2015年6月到期的这笔2012年贷款，利率为Libor加码400个基点。
在香港上市的远洋地产主要业务是在中国开发中高端住宅、办公楼和零售物业。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。