表格：德国5月GfK消费者信心指数持稳于逾七年高位，符合预估

路透柏林4月29日 - 周二公布的调查显示，德国5月GfK消费者信心指数持稳于逾七年高位，但受到乌克兰危机影响，消费者对于德国经济前景变得较悲观。

GfK市场研究机构表示，5月消费者信心指数持稳于8.5。

这仍与2007年1月的最高读值齐平，并且符合路透调查预估。

以下为详细数据：

14年5月 14年4月 13年5月

消费者信心指数 8.5 8.5 6.2

消费者信心指数分项 14年4月 14年3月 13年4月

购买意愿 48.6 55.5 37.6

收入预期 52.3 45.6 30.8

景气循环预期 32.1 33.2 -1.5

注：GFK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。

数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。

根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。

受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。

收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。