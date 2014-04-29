表格：德国5月GfK消费者信心指数持稳于逾七年高位，符合预估

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透柏林4月29日 - 周二公布的调查显示，德国5月GfK消费者信心指数持稳于逾七年高位，但受到乌克兰危机影响，消费者对于德国经济前景变得较悲观。
GfK市场研究机构表示，5月消费者信心指数持稳于8.5。
这仍与2007年1月的最高读值齐平，并且符合路透调查预估。
以下为详细数据：
14年5月 14年4月 13年5月
消费者信心指数 8.5 8.5 6.2
消费者信心指数分项 14年4月 14年3月 13年4月
购买意愿 48.6 55.5 37.6
收入预期 52.3 45.6 30.8
景气循环预期 32.1 33.2 -1.5
注：GFK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。
根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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