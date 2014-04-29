韩国个股：浦项钢铁草拟重组计划以提振财务状况

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透首尔4月29日 - 韩国钢铁巨擘浦项钢铁(POSCO) 周二表示，正在草拟重组计划，以提振该集团的财务状况。目前该集团负债增加且三年来利润持续下降。
该集团执行长权五俊上月刚上任时表示，将重组公司的非钢铁业务；此前一连串投资和收购使浦项钢铁负债近400亿美元。
钢铁业长期的低迷状况因中国经济放缓而恶化，这加剧了钢铁的供应过剩。浦项钢铁上周公布第一季营业利润下降11%后，下调了本年度营收预估。该集团受到美国亿万富豪巴菲特支持。
据媒体早前报导，浦项钢铁正在考虑出售所持旗下贸易和资源部门大宇国际株式会社 的股权；该部门是浦项钢铁于2010年以3.37万亿韩元(32.6亿美元)收购的。
浦项钢铁发言人拒绝就可能出售大宇国际股权发表评论。
“浦项钢铁重组显示钢铁市场当前仍是艰难度日，”SK证券钢铁分析师Lee Won-jae称。“大宇国际是个大型关联企业，但对于浦项钢铁的获利几乎没作什么贡献。”
浦项钢铁表示正在考虑重组业务后，周二股价劲扬3.4%，大宇国际则跌逾7%。
据上周的监管记录，今年第一季浦项钢铁负债规模从前季的38.6万亿韩元增至40.6万亿韩元(合392.2亿美元)。
该集团发言人称，“我们正考虑用各种方法来大幅提升财务结构，并将重点放在核心业务上，”
他称，浦项钢铁最终将敲定重组计划，并在5月16日提交给董事会。(完)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。