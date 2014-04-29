韩国个股：浦项钢铁草拟重组计划以提振财务状况

路透首尔4月29日 - 韩国钢铁巨擘浦项钢铁(POSCO) 周二表示，正在草拟重组计划，以提振该集团的财务状况。目前该集团负债增加且三年来利润持续下降。

该集团执行长权五俊上月刚上任时表示，将重组公司的非钢铁业务；此前一连串投资和收购使浦项钢铁负债近400亿美元。

钢铁业长期的低迷状况因中国经济放缓而恶化，这加剧了钢铁的供应过剩。浦项钢铁上周公布第一季营业利润下降11%后，下调了本年度营收预估。该集团受到美国亿万富豪巴菲特支持。

据媒体早前报导，浦项钢铁正在考虑出售所持旗下贸易和资源部门大宇国际株式会社 的股权；该部门是浦项钢铁于2010年以3.37万亿韩元(32.6亿美元)收购的。

浦项钢铁发言人拒绝就可能出售大宇国际股权发表评论。

“浦项钢铁重组显示钢铁市场当前仍是艰难度日，”SK证券钢铁分析师Lee Won-jae称。“大宇国际是个大型关联企业，但对于浦项钢铁的获利几乎没作什么贡献。”

浦项钢铁表示正在考虑重组业务后，周二股价劲扬3.4%，大宇国际则跌逾7%。

据上周的监管记录，今年第一季浦项钢铁负债规模从前季的38.6万亿韩元增至40.6万亿韩元(合392.2亿美元)。

该集团发言人称，“我们正考虑用各种方法来大幅提升财务结构，并将重点放在核心业务上，”