韩国汇市：韩元兑美元早盘小升，触及近六年高位

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
韩国3月经常帐数据报喜亦支撑韩元。周二央行数据显示，韩国3月经季节调整经常帐为连续34个月呈现盈余。
但Son表示，对于韩国外汇当局入市干预的顾忌，以及美联储主席叶伦可能发表鹰派言论的疑虑，将阻止韩元大幅上扬。
0220GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,031.4 1,035.0
日圆/韩元 10.0585/654 10.0946
韩国公债期货 * 105.78 105.77
韩国综合股价指数 1,962.25 1,969.26
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍；审校 李爽/石冠兰)
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路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。