韩国汇市：韩元兑美元早盘小升，触及近六年高位

韩国3月经常帐数据报喜亦支撑韩元。周二央行数据显示，韩国3月经季节调整经常帐为连续34个月呈现盈余。

但Son表示，对于韩国外汇当局入市干预的顾忌，以及美联储主席叶伦可能发表鹰派言论的疑虑，将阻止韩元大幅上扬。

0220GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,031.4 1,035.0

日圆/韩元 10.0585/654 10.0946

韩国公债期货 * 105.78 105.77

韩国综合股价指数 1,962.25 1,969.26

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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