《HOME专栏》铜价格对了，中国这个终极买家回来了

**价格合理**

那无疑是利多的发展形势，是中国政府标记的隐含价格。

国储局上次进入铜市大举购买是在2009年，当时的诱因是危机过后铜价崩跌至每吨3,000美元下方。

实际上，国储局目前显然把7,000美元以下的价位视为切入点，这充分说明了铜市过去几年的形势发展。

数年来成本快速上涨，推升成本曲线，以致麦格理银行分析师目前估计，“铜价在每吨6,800美元或以下”，10%的中国矿产生产“应会无利可图”。

此外，价格较低，加之全球最大自然资源企业的新股东实施紧缩措施，导致新供应明显减少。

外界普遍预期，未来一年左右铜市将回到长期的产量短缺，确切时间仍是争论的话题。

国储局今年在铜市加大活动就强烈支持了上述观点。当然，该机构扣动采购扳机的决定，说明这种乐观前景部分是自我实现的。