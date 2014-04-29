《HOME专栏》铜价格对了，中国这个终极买家回来了

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
**价格合理**
那无疑是利多的发展形势，是中国政府标记的隐含价格。
国储局上次进入铜市大举购买是在2009年，当时的诱因是危机过后铜价崩跌至每吨3,000美元下方。
实际上，国储局目前显然把7,000美元以下的价位视为切入点，这充分说明了铜市过去几年的形势发展。
数年来成本快速上涨，推升成本曲线，以致麦格理银行分析师目前估计，“铜价在每吨6,800美元或以下”，10%的中国矿产生产“应会无利可图”。
此外，价格较低，加之全球最大自然资源企业的新股东实施紧缩措施，导致新供应明显减少。
外界普遍预期，未来一年左右铜市将回到长期的产量短缺，确切时间仍是争论的话题。
国储局今年在铜市加大活动就强烈支持了上述观点。当然，该机构扣动采购扳机的决定，说明这种乐观前景部分是自我实现的。
毕竟，这个全球最大的铜买家刚刚告诉我们，它认为铜市的中期底价在哪里。(完) (译文审校 屈桂娟/张荻)
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