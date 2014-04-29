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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 16:46 BJT

表格：英国第一季GDP初值为较上年同期增长3.1%，创07年第四季来最快

* 英国经济规模仍较危机前高峰缩小0.6%

* 排除石油及天然气后的英国经济规模较危机前高峰水准成长0.3%

实质GDP数值如下(经季节调整，括号内上季数据):

2014年第一季 2013年第四季 第一季预估

较前季% 0.8 0.7 0.9

较上年同期% 3.1 2.7 3.2

具体产出数据

第一季较前季(%) 第四季较前季(%) 第一季较 上年同期(%)

农林渔业 -0.7 (0.2) 1.8

矿业/采掘(含石油) -1.1 (-1.8) -0.7

制造业 1.3 (0.6) 3.4

工业生产总计 0.8 (0.5) 2.5

建筑业 0.3 (-0.2) 5.1

服务业

物流,旅店,餐饮 1.5 (0.5) 4.9

运输存储交通 1.1 (0.4) 1.4

商业服务和金融 0.9 (1.0) 3.6

政府及其它服务 0.4 (0.8) 1.5

服务业总计 0.9 (0.8) 3.0 (完) (编译 王洋; 审校 高琦)
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