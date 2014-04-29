表格：英国第一季GDP初值为较上年同期增长3.1%，创07年第四季来最快

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
* 英国经济规模仍较危机前高峰缩小0.6%
* 排除石油及天然气后的英国经济规模较危机前高峰水准成长0.3%
实质GDP数值如下(经季节调整，括号内上季数据):
2014年第一季 2013年第四季 第一季预估
较前季% 0.8 0.7 0.9
较上年同期% 3.1 2.7 3.2
具体产出数据
第一季较前季(%) 第四季较前季(%) 第一季较 上年同期(%)
农林渔业 -0.7 (0.2) 1.8
矿业/采掘(含石油) -1.1 (-1.8) -0.7
制造业 1.3 (0.6) 3.4
工业生产总计 0.8 (0.5) 2.5
建筑业 0.3 (-0.2) 5.1
服务业
物流,旅店,餐饮 1.5 (0.5) 4.9
运输存储交通 1.1 (0.4) 1.4
商业服务和金融 0.9 (1.0) 3.6
政府及其它服务 0.4 (0.8) 1.5
服务业总计 0.9 (0.8) 3.0 (完) (编译 王洋; 审校 高琦)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
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