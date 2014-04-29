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货币新闻 | 2014年 4月 29日 星期二 11:44 BJT

《热点透视》美国原油创纪录库存打压油价，凸显出口政策转型必要性

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Christopher Swann；编译 朱晓军

路透纽约4月28日 - 美国原油的创纪录库存显示了政策转型的必要性。目前的原油库存比过去30几年任何时间都多。在供应过剩之际，美国石油钻探企业的收入也少于全球市场的竞争对手。除非华盛顿的议员们重新考虑存在已久的出口禁令，否则这个缺口还将越拉越大。

美国目前拥有近4亿桶储备原油，这还不算政府的7亿桶紧急储备。这相当于大约21天的消费量，是1980年代中期以来供应最富余的时候。单从桶数来看，这个量是1931年大萧条期间以来的美国最高的储备量。

周一，美国西德克萨斯中质油(WTI)较布兰特原油期货贴水8美元，价差在过去两周翻倍。2011年10月，WTI较布兰特原油贴水曾达到每桶27美元，不过那一创纪录价差反映的是，向墨西哥湾炼厂运输原油的基础设施瓶颈。

上述限制条件基本已经得到补救。目前，WTI与布兰特原油的价差反映的是国内供应过剩。作为美国墨西哥湾产油指标，路易斯安那轻质低硫油(LLS)目前没有运输问题，周一较布兰特原油也贴水约6美元。仅仅两周之前，该价差才2美元。

以一年计算，按照目前与全球布兰特原油的价差，可能给美国产油企业带来约200亿美元的营收损失。花旗分析师预计，今年美国石油产量还将大增11%。Tudor Pickering的能源金融人士认为，这将超过美国炼厂加工国内原油的产能。这可能意味着，无处可去的国产石油还将进一步降价。

在阿拉伯国家石油禁运后，美国在1970年代出台了石油出口禁令，仅允许少量出口。不过时代在改变，美国的能源平衡也发生了变化。国内低油价也许有助于使用石油或其衍生品的美国行业。但是，全球其他地区的炼厂也存在对美国轻质原油的大量需求，而美国石油钻探企业也在游说希望获准进入这些市场。原油库存增加进一步支持了他们的呼声。(完) (译文审校 王冠中)
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