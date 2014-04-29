韩国股市：扭转最初涨势下跌，触及一个月低点

路透首尔4月29日 - 韩国股市周二早盘扭转最初涨势，0220 GMT，综合股价指数(KOSPI) 跌0.4%报1,962.25点，触及3月26日以来低点。

重量级个股三星电子 跌2.1%，之前该公司公布1-3月营业利润较上年同期减少3.3%至8.5万亿(兆)韩元(82亿美元)，此前财测为8.4万亿。

浦项钢铁 上涨2.7%，之前该公司周二早间在例行上报文件中称，公司考虑进行重组，以改善财务状况。

同时，韩进海运(Hanjin Shipping) 涨3.7%，之前该公司股东周二批准对公司治理结构进行改革。其关联企业Hanjin Shipping Holdings Co Ltd 上涨15%至当日涨停。(完)