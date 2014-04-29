韩国股市：扭转最初涨势下跌，触及一个月低点

香港个股：北控水务拟于国内银行间债市发行21亿元绿色资产支持票据
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透首尔4月29日 - 韩国股市周二早盘扭转最初涨势，0220 GMT，综合股价指数(KOSPI) 跌0.4%报1,962.25点，触及3月26日以来低点。
重量级个股三星电子 跌2.1%，之前该公司公布1-3月营业利润较上年同期减少3.3%至8.5万亿(兆)韩元(82亿美元)，此前财测为8.4万亿。
浦项钢铁 上涨2.7%，之前该公司周二早间在例行上报文件中称，公司考虑进行重组，以改善财务状况。
同时，韩进海运(Hanjin Shipping) 涨3.7%，之前该公司股东周二批准对公司治理结构进行改革。其关联企业Hanjin Shipping Holdings Co Ltd 上涨15%至当日涨停。(完)
路透香港4月20日 - 北京市政府旗下企业--北控水务周四称，拟于国内银行间债市发行21亿元人民币第一期绿色资产支持票据。
路透上海4月20日 - 中国私募股权投资公司锴明投资（ClearVue Partners）周四宣布，其二期基金募集资金3.62亿美元，超过预设募资目标。二期基金将继续专注于投资大中华区快速增长的消费市场。
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。