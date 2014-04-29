中港个股：中石化将于10年内获母公司注入海外油气资产，以消除同业竞争

路透香港4月29日 - 亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 称，母公司中国石化集团承诺，10年内将其所持的海外油气资产注入中石化，以消除同业竞争，此举将有助中石化增强上游业务实力。

中石化周一晚间的声明称，中国石化集团为避免与上市公司同业竞争，进一步明确于10年内按中石化要求，将其所持的海外油气资产出售给中石化。

中石化称，“中国石化集团承诺给予中石化为期10年的选择权，...在综合考虑政治、经济等因素后有权要求中国石化集团向其出售在本承诺函出具之日且届时仍拥有的海外油气资产。”

该公司并指出，中国石化集团在承诺函出具日之后投资的油气资产，则自交割日起计10年内可注入中石化。

近年活跃于海外油气资产收购的中国石化集团，先后投资于Galp巴西资产、澳洲太平洋液化天然气（APLNG）项目、道达尔OML138区块、加拿大塔利斯曼能源英国子公司等。2012年集团对海外油气勘探开发及炼化项目的固定资产投资1,080亿元人民币，同年权益油气当量产量2,905万吨，同比增长27%。

2012年度，中国石化集团总资产1.96万亿元，收入2.83万亿元，净利518.7亿元。同期中石化按中国会计准则的总资产1.25万亿元，收入和净利分别为2.79万亿元及635亿元。

中国石化集团于2012年2月向中石化出具消除同业竞争的承诺书，除上述改动之外，其他两项分别为将中石化作为中国石化集团油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最终整合的唯一平台，以及将在五年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕，均维持不变。

香港时间11:09，中石化H股跌1.3%，报6.81港元，过去三个月则累计上涨11.65%。（完）

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