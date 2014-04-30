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亚洲 | 2014年 4月 30日 星期三 17:42 BJT

离岸人民币：3月底香港人民币存款余额再创新高至9,449亿元，环比增2.7%

路透香港4月30日 - 香港金管局周三公布数据显示，香港银行机构截止3月底的人民币存款 为9,449.10亿元，较前一月9,203.45亿元增加2.7%。反映出近期人民币大幅贬值并未影响人民币持有意愿。

至3月与人民币跨境贸易结算有关的人民币汇款为6,024亿元，较前一个月3,941.29亿元大增53%。

金管局同时公布，获准经营人民币银行业务的机构为147家，较上月增加1家。

离岸与在岸人民币汇价自2月农历春节过后由升转贬，离岸人民币 今日尾盘报6.2613，今年迄今贬幅达3.33%，较1月14日所及的记录高点6.0160更是贬值达约4%。（完）

详情请点选：(here) (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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