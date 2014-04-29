《台湾利率预测》5月短票利率料在0.58-0.61%，区间高位因缴税季节走升

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
* 5月短票利率料在0.58%-0.61%
* 缴税季平添紧缩变数
* 短票利率区间高位可能趋升
路透台北4月29日 - 根据路透周二访谈五家金融机构，预估5月提存期短票利率区间料在0.58-0.61%，其中利率区间的高位可能因缴税季节的紧缩影响，较现行的区间高位0.59%稍有走高空间。
5月一向为台湾缴税季节高峰，影响5月提存期最大的变数为企业营利事业所得税，去年金额总计约1,500亿台币。这可能在月底-提存期底造成资金大量波动，资调人士认为，以目前资金宽裕的程度，尚不至于因此令资金大幅紧缩。
〞缴税大家怕会紧，但事实上市场的资金很多，短天的存单金额那么高，(央行)都可以调控的。〞一位小型银行资金调度人士表示。
由于今年5月最后一个营业日为5月30日(周五)，但依规定企业最晚可在6月3日(周二)缴交，因此企业营所税款将分散在5月30日和6月3日缴交，银行则在6月3-4日截缴台银--这将是5月提存期最后一日及新提存期的首日。
此外，一家大型票券商交易人士则表示，大型企业为缴交营所税提前做资金落点安排，会将资金分批收回，以降低单日抽回资金对市场的冲击。这也会让票券商更便于分散资金缺口。
至周一为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,244亿台币。
5月提存期的宽松因素包括：共约4.35兆(万亿)台币的央行存单到期、公债还本付息43.1875亿台币。
紧缩因素方面，5月提存期将标售共1,300亿台币的一年/两年期定存单，共900亿台币的中央政府公债。
至于6月的个人综合所得税方面，财政部资料中心指出，6月11日为个人综所税金融机构委托取款扣款日；上年度金额为717亿台币。6月12日为个人综所税信用卡扣款日，上年金额465.7亿台币。
以下为各金融机构对5月提存期的短票(自保)利率预测：
金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)
--------------------------------------------
大型民营银行一 0.59 0.61
大型民营银行二 0.58 0.62
小型民营银行三 0.59 0.60
大型票券商一 0.58 0.62
大型票券商二 0.58 0.59
-----------------------------------------
中 值 0.58 0.61 (完) (记者 高洁如；审校 林高丽)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债