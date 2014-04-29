《台湾利率预测》5月短票利率料在0.58-0.61%，区间高位因缴税季节走升

* 5月短票利率料在0.58%-0.61%

* 缴税季平添紧缩变数

* 短票利率区间高位可能趋升

路透台北4月29日 - 根据路透周二访谈五家金融机构，预估5月提存期短票利率区间料在0.58-0.61%，其中利率区间的高位可能因缴税季节的紧缩影响，较现行的区间高位0.59%稍有走高空间。

5月一向为台湾缴税季节高峰，影响5月提存期最大的变数为企业营利事业所得税，去年金额总计约1,500亿台币。这可能在月底-提存期底造成资金大量波动，资调人士认为，以目前资金宽裕的程度，尚不至于因此令资金大幅紧缩。

〞缴税大家怕会紧，但事实上市场的资金很多，短天的存单金额那么高，(央行)都可以调控的。〞一位小型银行资金调度人士表示。

由于今年5月最后一个营业日为5月30日(周五)，但依规定企业最晚可在6月3日(周二)缴交，因此企业营所税款将分散在5月30日和6月3日缴交，银行则在6月3-4日截缴台银--这将是5月提存期最后一日及新提存期的首日。

此外，一家大型票券商交易人士则表示，大型企业为缴交营所税提前做资金落点安排，会将资金分批收回，以降低单日抽回资金对市场的冲击。这也会让票券商更便于分散资金缺口。

至周一为止，央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)7,244亿台币。

5月提存期的宽松因素包括：共约4.35兆(万亿)台币的央行存单到期、公债还本付息43.1875亿台币。

紧缩因素方面，5月提存期将标售共1,300亿台币的一年/两年期定存单，共900亿台币的中央政府公债。

至于6月的个人综合所得税方面，财政部资料中心指出，6月11日为个人综所税金融机构委托取款扣款日；上年度金额为717亿台币。6月12日为个人综所税信用卡扣款日，上年金额465.7亿台币。

以下为各金融机构对5月提存期的短票(自保)利率预测：

金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)

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大型民营银行一 0.59 0.61

大型民营银行二 0.58 0.62

小型民营银行三 0.59 0.60

大型票券商一 0.58 0.62

大型票券商二 0.58 0.59

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