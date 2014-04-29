《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月29日

重发-全球金融：削弱美国在世行的作用不符合特朗普主张的‘美国优先’--世行CEO
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 中国建材 300 45 9 推迟发行 招商银行 AAA -- -- 民生银行 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *深圳华强集团 25 5 12 5/5簿记建档 招商银行 AA 5/7 5/8 农业银行 ======================================================================================= *新疆中泰集团 30 10 12 5/5簿记建档 国开行 AA 5/6 5/7 ======================================================================================= *中电投贵州 10 10 12 5/5簿记建档 光大银行 AA+ 5/6 5/7 金元集团 ======================================================================================= *上海临港 25 7 12 5/5簿记建档 光大银行 AA 5/7 5/8 经济发展(集团) 工商银行 ======================================================================================= *云南省能源 27 7 12 5/5簿记建档 中国银行 AA+ 5/7 5/8 投资集团 ======================================================================================= *宁波富邦 6 6 12 5/5簿记建档 浙商银行 AA- 5/6 5/7 控股集团 华夏银行 ======================================================================================= *海南省交通 20 10 12 5/7簿记建档 华夏银行 AA 5/12 5/13 投资控股 国开行 ======================================================================================= 友阿股份 4 4 12 4/30簿记建档 招商银行 AA 4/30 5/4 ======================================================================================= 杭州交通 22 6 12 4/30簿记建档 平安银行 AA 5/5 5/6 投资集团 中信银行 ======================================================================================= 启东华虹电子 9 3 12 4/30簿记建档 工商银行 AA- 5/4 5/5 ======================================================================================= 四川铁路 50 30 12 5/4簿记建档 中信银行 AA+ 5/6 5/7 产业投资集团 交通银行 ======================================================================================= 金隅股份 76 10 12 5/4簿记建档 交通银行 AA+ 5/5 5/6 农业银行===================================== ================================================== 国电南自 12 6 12 5/5簿记建档 农业银行 AA 5/6 5/7 ======================================================================================= 南山开发集团 36 18 12 5/5簿记建档 招商银行 AA+ 5/7 5/8 工商银行 ======================================================================================= 菲达环保 5 2.5 12 5/6簿记建档 招商银行 AA- 5/8 5/9 招商证券 ======================================================================================= 四川长虹 60 30 12 5/6簿记建档 中信银行 AA 5/8 5/9 进出口行 ======================================================================================= 山东石大胜华 3.2 3 12 5/6簿记建档 招商银行 AA- 5/8 5/9 化工集团 ======================================================================================= 浙江省商业 7 7 12 5/6簿记建档 工商银行 AA-(中诚信) 5/7 5/8 集团 AA(大公资信) ======================================================================================= 山东清源 7 3.5 12 5/6簿记建档 浦发银行 AA- 5/8 5/9 集团 ======================================================================================= 浙江大东南 8 4 12 推迟发行 工商银行 AA- -- -- 集团 ======================================================================================= 北京海吉星 5 2 12 推迟发行 广发银行 A+ -- -- 医疗科技公司 国泰君安证券 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *深圳高速 10 10 3 5/7簿记建档 建设银行 AAA 5/8 5/9 民生银行 ======================================================================================= *华南国际工业 40 10 5 5/7-5/8簿记 工商银行 AA 5/9 5/12 原料城深圳公司 中国银行 ======================================================================================= *中电投集团 80 50 3 5/5簿记建档 光大银行 AAA 5/7 5/8 ======================================================================================= *中国建筑 12 2 5 5/5簿记建档 建设银行 AA+ 5/6 5/7 第五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= *南山集团 20 10 5 5/7簿记建档 建设银行 AA 5/8 5/9 工商银行 ======================================================================================= *南京市交通 14 8 5 5/7簿记建档 兴业银行 AA+ 5/8 5/9 建设投资控股(集团) ======================================================================================= *华电煤业集团 20 20 5 5/7簿记建档 交通银行 AA+(中诚信) 5/8 5/9 AAA(联合资信) ======================================================================================= *海南航空 4 4 5 5/7-5/8簿记 国开行 AA+ 5/9 5/12 ======================================================================================= *合肥工业 8.5 5 5 5/7-5/9簿记 华夏银行 AA 5/12 5/13 投资控股 ======================================================================================= 苏州城投 30 20 7 *4/29-4/30簿记 国开行 AAA *5/5 *5/6 兴业银行 ======================================================================================= 武汉商联集团 16 3 3 4/30簿记建档 中信银行 AA+ 5/5 5/6 交通银行 ======================================================================================= 新华联控股 37 5 3 4/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/6 5/7 (第二年末附发行人和投资者选择权) 招商证券 ======================================================================================= 广日股份 4 4 3 5/6簿记建档 华泰证券 AA 5/8 5/9 中信银行 ======================================================================================= 中国建筑第 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA+ -- -- 五工程局 中信建投证券 ======================================================================================= 浙江海天建设 4.5 4 3 推迟发行 工商银行 AA- -- -- ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/吴芳)
路透华盛顿4月19日 - 世界银行新上任的首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)周三称，如果特朗普政府削弱美国在世行等多边机构中的领导角色，将违背其“美国优先”的政策主张。
路透上海4月20日 - 日本本田汽车的中国事业部负责人水野泰秀表示，本田明年将在中国推出一款纯电池驱动的电动汽车，因为在中国这个全球最大汽车市场，对于充电式电动车的需求增长。
路透东京4月20日 - 日本公债价格周四下滑，受美债回落带动，但20年期公债标售的需求强劲，帮助限制了跌幅。 指标10年期日债收益率(殖利率) 涨1个基点至0.010%，之前该收益率涨至0.015%。该收益率仍距离“零”水平不远，这是周三所及的五个月低位。 20年期公债收益率 涨1个基点至0.565%。 周四所标售1万亿日圆(91.8亿美元)20年期日债的投标倍数升至4.06，3月份前次标售时为3.78。 新20年期日债吸引投资者需求，目前有几个因素在支撑债市，比如朝鲜半岛紧张局势，以及围绕法国总统选举的担忧等等。 美债收益率隔夜上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债