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亚洲 | 2014年 4月 29日 星期二 17:58 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--4月29日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)
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中国建材       300       45     9      推迟发行    招商银行    AAA        --      --
                                          民生银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级   起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
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*深圳华强集团  25        5      12   5/5簿记建档   招商银行    AA        5/7     5/8 
                                                   农业银行
=======================================================================================
*新疆中泰集团  30       10      12   5/5簿记建档   国开行      AA        5/6     5/7
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*中电投贵州    10       10      12   5/5簿记建档   光大银行    AA+      5/6     5/7
金元集团
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*上海临港      25        7      12   5/5簿记建档   光大银行    AA       5/7     5/8
经济发展(集团)                                     工商银行
=======================================================================================
*云南省能源    27        7      12   5/5簿记建档   中国银行    AA+      5/7     5/8
投资集团
=======================================================================================
*宁波富邦       6        6      12   5/5簿记建档   浙商银行    AA-      5/6     5/7
控股集团                                           华夏银行
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*海南省交通    20       10      12   5/7簿记建档   华夏银行    AA       5/12    5/13
投资控股                                           国开行
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友阿股份        4        4      12   4/30簿记建档  招商银行     AA      4/30     5/4
 
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杭州交通       22        6      12   4/30簿记建档  平安银行     AA      5/5      5/6
投资集团                                           中信银行
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启东华虹电子    9        3      12   4/30簿记建档  工商银行     AA-     5/4      5/5
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四川铁路       50       30      12   5/4簿记建档   中信银行     AA+      5/6     5/7
产业投资集团                                       交通银行
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金隅股份       76       10      12   5/4簿记建档   交通银行     AA+      5/5     5/6
                                        农业银行=====================================
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国电南自       12        6      12   5/5簿记建档   农业银行     AA      5/6      5/7
 
=======================================================================================
南山开发集团   36       18      12   5/5簿记建档   招商银行     AA+     5/7      5/8
                                                   工商银行
=======================================================================================   
菲达环保        5        2.5    12   5/6簿记建档   招商银行     AA-      5/8     5/9
                                        招商证券
=======================================================================================  
四川长虹       60       30      12   5/6簿记建档   中信银行     AA       5/8     5/9
                                        进出口行
=======================================================================================
山东石大胜华    3.2      3      12   5/6簿记建档   招商银行     AA-      5/8     5/9
化工集团 
=======================================================================================
浙江省商业      7        7      12   5/6簿记建档   工商银行  AA-(中诚信) 5/7     5/8
集团                                                        AA(大公资信)
=======================================================================================
山东清源        7        3.5    12   5/6簿记建档   浦发银行     AA-      5/8     5/9
集团 
=======================================================================================    
浙江大东南      8        4      12     推迟发行     工商银行     AA-      --       --
集团
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北京海吉星      5        2      12     推迟发行     广发银行      A+      --       --
医疗科技公司                                        国泰君安证券
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
   
发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*深圳高速     10        10     3     5/7簿记建档    建设银行    AAA　　　5/8     5/9
                                         民生银行
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*华南国际工业 40        10     5     5/7-5/8簿记    工商银行    AA       5/9     5/12
原料城深圳公司                                      中国银行
=======================================================================================
*中电投集团    80      50      3    5/5簿记建档     光大银行    AAA      5/7    5/8
=======================================================================================
*中国建筑     12        2      5    5/5簿记建档     建设银行     AA+     5/6    5/7
第五工程局                                          中信建投证券
=======================================================================================
*南山集团     20       10      5    5/7簿记建档     建设银行     AA      5/8    5/9
                                                    工商银行
=======================================================================================
*南京市交通   14        8      5    5/7簿记建档     兴业银行     AA+     5/8    5/9
建设投资控股(集团)
=======================================================================================
*华电煤业集团 20       20      5    5/7簿记建档     交通银行  AA+(中诚信) 5/8    5/9
                                                              AAA(联合资信)
=======================================================================================
*海南航空       4       4      5    5/7-5/8簿记     国开行       AA+     5/9    5/12
    
=======================================================================================
*合肥工业     8.5       5      5    5/7-5/9簿记     华夏银行     AA      5/12   5/13
投资控股
=======================================================================================
苏州城投      30        20     7  *4/29-4/30簿记    国开行       AAA    *5/5   *5/6
                                                    兴业银行
=======================================================================================
武汉商联集团  16        3      3    4/30簿记建档    中信银行     AA+     5/5     5/6
                                                    交通银行
=======================================================================================
新华联控股    37        5      3    4/30簿记建档    招商银行     AA+     5/6     5/7
              (第二年末附发行人和投资者选择权)      招商证券
======================================================================================= 
广日股份       4        4      3    5/6簿记建档     华泰证券     AA      5/8     5/9
                                         中信银行    
=======================================================================================   
中国建筑第    12         6     5     推迟发行       建设银行     AA+      --       --
五工程局                                            中信建投证券
=======================================================================================
浙江海天建设   4.5       4     3     推迟发行       工商银行     AA-      --       --
=======================================================================================  

4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人   注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
           (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
=========================================================================================
暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
=========================================================================================
暂无
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注: *代表新增。(完)

 (整理 丁淑琴； 审校 李宏薇/吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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